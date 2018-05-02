KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı: "Aynı şeyleri yaparak, farklı sonuçlar beklemek mümkün değil"

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Guterres Çerçevesi’ndeki ilkelerin sadece güvenlik, garantiler ve askerle ilgili olmadığını, siyasi eşitlik, toprak ve mülkiyet konusuna ilişkin de düzenlemeler öngördüğünü ileri sürdü. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin bu stratejik konularda uzlaşı olması halinde, bir çıkış yolu olabileceğini düşündüğünden bu çerçeveyi ortaya koyduğunu kaydeden Akıncı, “Konuşma görüşme meselesi değil. Bu ilkeler kabul ediliyor mu edilmiyor mu? Eğer kabul ediliyorlarsa, ben kabul etmeye hazırım, bunu açıklasınlar” dedi.



KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, “Bir uzlaşma varsa, o zaman ucu açık olmayan, sonuç odaklı bir çalışmaya girilebilir” yönündeki sözlerine “İrade varsa, çok büyük bir zaman dilimine ihtiyaç olmaz” dedi.

Akıncı, şöyle devam etti:



“Stratejik paket anlayışı ve ilkeler üzerinde uzlaşı varsa, elbette bunun altını dolduracak bir çabaya ihtiyaç olacaktır. Bunun dışında da konular var. Onlar için de makul bir süre uğraşılabilir. Asıl olan, niyet ve iradeyi belirleyecek olan, bu konularda aynı düşünüp düşünmediğimizdir. Yoksa bugüne kadar olduğu gibi, çarpıtmalar ve sulandırmalar devam edecek. Devam edecekse zaten böyle bir stratejik anlaşma da mümkün olmaz. Ancak kabul edilecekse, o zaman bir umut ışığı doğar ve makul bir süre üzerinde uzlaşılıp, bir çıkış yolu yeniden gündeme gelebilir.”



Cumhurbaşkanı Akıncı, Guterres Çerçevesi ile ilgili Rum tarafına yaptığı çağrıya Güney Kıbrıs’tan ve içten aldığı eleştirilerle ilgili “Normaldir” dedi. Eleştirilere gözünü kapamadığını ancak herkesin içinin rahat olmasını isteyen Akıncı, “Biz yangından mal kaçırmıyoruz. Günün sonunda, nihai kararı verecek olan halkımızdır. Ne olursa olsun, iki toplum referanduma gidecek” şeklinde konuştu. Akıncı, Rum tarafının çağrıya yaklaşımının önemli olduğuna işaret ederek, “Eğer bize gelin bunları müzakere edelim derlerse, benim çağrım buna değil. Aynı şeyleri yaparak, farklı sonuçlar beklemek mümkün değil. Biz onları çok yaptık. Niyet ve irade varsa, Belge ortada” şeklinde konuştu.