Adaya dün gece gelen Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide, bugün KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ile görüştü. Akıncı, Eide görüşmesine Müzakereci Özdil Nami, Sözcü Barış Burcu ve müzakere heyetinden üyeler ile Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar da katıldı. Eide, görüşmeden önce Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis ile bir araya geldi. Espen Barth Eide, İsviçre’de Mont Pelerin’de 21Kasım’da yer alan görüşmenin ardından ilk kez liderlerle yüz yüze görüşme gerçekleştirmiş oldu.

Espen Barth Eide, bugün Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ve Demokratik Parti (DP), yarın ise Güney Kıbrıs’taki iktidar Demokratik Seferberlik Partisi (DISI) ve ana muhalefet Emekçi Halkın İlerici Partisi (AKEL) ile görüşecek. Eide, ayrıca Çarşamba sabahı İngiltere’nin Dışişleri Bakanı Boris Johnson ile de bir araya gelecek.

