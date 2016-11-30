İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, İngiltere’nin müzakerelere yönelik desteğini göstermek amacıyla KKTC’ye ziyaret düzenliyor. Lefkoşa’da temaslarına başlayan Johnson, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından kabul edildi. Cumhurbaşkanlığında yapılan görüşmede Kıbrıs müzakereleri ele alındı.Görüşmede Kıbrıslı Türk Müzakereci Özdil Nami, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Diplomasi ve AB Özel Danışmanı Erhan Erçin ile Siyasi İşler ve Tarih Özel Danışmanı Meltem Onurkan Samani de hazır bulundu.

Boris Johson adadaki temasları kapsamında Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve Rum Dışişleri Bakanı Ioannis Kasoulides ile görüşecek, ayrıca BM temsilcileri ve ara bölgede çalışan İngiliz Barış gücü görevlileriyle de bir araya gelecek.

Emir Abdurrahman Bulut

LEFKOŞA