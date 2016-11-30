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KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson’ı kabul etti

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson’u kabul etti.

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, İngiltere Dışişleri Bakanı Johnsonı kabul etti

30 Kasım 2016 12:26
KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson’ı kabul etti - Tıkla İzle

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, İngiltere’nin müzakerelere yönelik desteğini göstermek amacıyla KKTC’ye ziyaret düzenliyor. Lefkoşa’da temaslarına başlayan Johnson, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından kabul edildi. Cumhurbaşkanlığında yapılan görüşmede Kıbrıs müzakereleri ele alındı.Görüşmede Kıbrıslı Türk Müzakereci Özdil Nami, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Diplomasi ve AB Özel Danışmanı Erhan Erçin ile Siyasi İşler ve Tarih Özel Danışmanı Meltem Onurkan Samani de hazır bulundu.
Boris Johson adadaki temasları kapsamında Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve Rum Dışişleri Bakanı Ioannis Kasoulides ile görüşecek, ayrıca BM temsilcileri ve ara bölgede çalışan İngiliz Barış gücü görevlileriyle de bir araya gelecek. 

Emir Abdurrahman Bulut
LEFKOŞA 

Etiketler: İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı


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