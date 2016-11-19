KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Güvenlik ve Garantilerin görüşüleceği zirvenin tarihinin de ele alınacağı görüşmeler için İsviçre’ye geldi. Yarın ve 21 Kasım Pazartesi öngörülen görüşmeler yine, Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum Liderler ve heyetlerin kalacağı Mont Pelerin kasabasındaki Le Mirador otelde yer alacak. Otel görüşmeler için tüm dış ziyaretçilere kapanacak. Birleşmiş Milletler himayelerinde yarın ve pazartesi yapılacak görüşmelere, İsviçre’de 11 Kasım’da Liderler tarafından yapılan son görüşmede tartışılan toprak düzenlemesinde esas alınacak kriterlerle devam edilmesi bekleniyor. Kriterler üzerinde mutabakata varıldığı takdirde, eş zamanlı olarak, müzakerelerin son aşaması olarak görülen Garanti ve Güvenlik başlığının ele alınacağı zirvenin tarihinin belirlenmesi ve mutabakata varılan kriterlerin harita üzerinde görüşülmesine geçilecek. Güvenlik ve Garantiler başlığıyla ilgili zirve, 1960 Garanti anlaşmasına taraf olan Türkiye, İngiltere ve Yunanistan’ın da katılımıyla yer alacak.

Liderler, Mont Pelerin’de 7-11 Kasım arasında ilk olarak Yönetim ve Güç Paylaşımı, Ekonomi, Avrupa Birliği ile ilişkiler ve Mülkiyet başlıkları altında, üzerinde uzlaşı varılmamış konuları ele almış, BM tarafından “kayda değer ilerleme” kaydedildiği belirtilmişti. Liderler ve ekipleri 9,10 ve 11 Kasım’da da toprak düzenlemesinin kriterlerini görüşmüş, Anastasiadis, Kıbrıs Türk tarafının açılımlarını Kıbrıs Rum kesimindeki siyasi parti başkanları ve Yunanistan Başbakanı Alexis Çipras ile istişare etme ihtiyacını dile getirmesi üzerine, görüşmelere bırakıldığı yerden devam edilmesi koşuluyla 9 gün ara verme kararı alınmıştı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, 11 kasım’da görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, “kriterlerde uzlaşma noktasına gelebilecek yeterli çalışma yapıldığını” söylemişti. Görüşmeler yarın Akıncı ile Anastasiadis’in basına görüntü verilmesinden sonra başlayacak. Kritik aşamanın sonucu iki gün sonunda öğrenilecek. Mustafa Akıncı’ya eşi Meral Akıncı ve kalabalık bir ekip eşlik ediyor.

