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KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı: Şansal'a linç girişimi düşündürücü

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, modacı Barbaros Şansal’ın tepkilere neden olan söylemlerini onaylamak mümkün olmasa da, İçişleri Bakanlığının eski bir karara dayanarak uyguladığı anlaşılan sınır dışı işlemi sonrasında havaalanında bir linç girişimine dönüşmesinin herkesi derinden düşündürmesi gerektiğini ifade etti.

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı: Şansala linç girişimi düşündürücü

03 Ocak 2017 18:52

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı yaptığı yazılı açıklamada, "Bu olay, ülkemizde yaşanmamış olabilir. Ne var ki, nefret, kin ve linç kültürünün tohumlarının kendi ülkemiz ve toplumumuzda da yeşertilmeye çalışıldığını büyük bir kaygıyla izliyorum. Nefret, kin ve linç kültürüne fırsat vermemeliyiz" dedi.

Akıncı, çok sesli demokratik toplum hayatının, özgürlüklerin, farklı düşünenlere saygıyı esas alan bir üslubu gözeterek kullanılmasına dayandığını vurguladı.
Akıncı, "İster doğru, ister yanlış olsun tüm düşünce ve görüşlerin ifadesinin üslubunda saygı sınırının aşılmaması elbette gereklidir. Ne var ki üsluba gösterilen tepkinin ifrata kaçması ve hele bir linç girişimine dönüşmesi haklı gösterilemez" ifadelerini kullandı..
İfade özgürlüğünün sınırlarının hem koruyucusu hem belirleyicisi hem de geliştirilmesinin dayanağının hukuk olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Akıncı, hukukun yerine linç kültürünün geçmesinin, çok sesli demokratik çoğulcu toplum hayatının en büyük düşmanı olduğunu vurguladı.
"İhtiyacımız olan, çoğulcu, demokratik hukuk devletinin ve toplum hayatının kökleşmesi, ilerlemesi ve gelişmesidir; yerini linç kültürünün alması değildir" diyen Akıncı, ifade özgürlüğünün, bireyler ve toplumların onurunu incitme özgürlüğü olmadığı gibi, linç kültürü ile baskı altına alınıp yok edilebilecek bir şey de olmadığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Akıncı açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Demokrasinin asgari şartı bizim gibi düşünmeyenleri düşman olarak görmemektir. Bunun için hem kendi görüşlerimizi ifade ederken üslup aşırılıklarından kaçınmak hem de tepkilerimizi demokratik sınırların ötesine taşırmamak gerekir. Her iki yaklaşım da çoğulcu demokratik toplum hayatının gelişmesine engel olur.
Ülkemizde son günlerde farklı görüş sahipleri arasında onaylanması mümkün olmayan tehlikeli bir gerilimin de giderek tırmanmakta olduğunu endişeyle gözlemliyorum.
Siyasal linç kültürü ülkemizin taşıyamayacağı kadar ağır bir yüktür. Hepimizin birbirimize ihtiyacı vardır: Bütün kesimleri sorumluluk bilinciyle hareket etmeye ve gerilimi tırmandırmaktan uzak durmaya çağırıyorum." 

Etiketler: KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, linç girişimi, Modacı Barbaros Şansal


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