KKTC Cumhurbaşkanı, İslam İşbirliği Teşkilatı olağanüstü toplantısına katılacak

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, İslam İşbirliği Teşkilatı’nın, Gazze’de yaşanan katliamlar dolayısı ile İstanbul’da düzenleyeceği olağanüstü toplantıya katılacak. Akıncı, Ana gündem maddesi Pazartesi günü ABD’nin İsrail’deki büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasını Gazze’de protesto eden 62 göstericinin İsrailli askerler tarafından öldürülmesi ve Müslüman ülkelerin gelişmelere vereceği yanıt olan toplantıya katılmak için İstanbul’a gitmeden önce, Ercan Havalimanı’nda bir açıklama yaptı.

Beş ay önce Trump yönetimindeki Amerika Birleşik Devletleri’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıyacağını ve büyükelçiliğini Tel Aviv’den Kudüs’e taşıyacağını ilan ederek Ortadoğu’yu daha da karıştıracak bir adım attığına işaret eden Akıncı, akabinde toplanan İslam İşbirliği Teşkilatı’nın yanlış kararı kınadığını hatırlattı.

“Hiçbir stratejik çıkar 1 yaşını doldurmamış bebeğin hayatından daha değerli değildir”

Toplantının ana gündem maddesini Pazartesi günü ABD’nin İsrail’deki büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasını Gazze’de protesto eden 62 göstericinin İsrailli askerler tarafından öldürülmesi ve Müslüman ülkelerin gelişmelere vereceği yanıt oluşturuyor. Akıncı, “Ne yazık ki bu karardan dönülmedi ve bu karar uygulamaya kondu. Hemen ardından da silahsız bir şekilde protesto eyleminde bulunan Filistinlilere İsrail askerinin açtığı ateşle 60’tan fazla kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi yaralandı” ifadelerini kullandı. Gazze’de hayatını kaybeden 8 aylık Leyla bebeği hatırlatan Akıncı,” Hiçbir stratejik çıkar 1 yaşını doldurmamış bebeğin hayatından daha değerli değildir” dedi.

Kıbrıs Türk halkının Filistin halkına olan dayanışmasını ve desteğini tekrarlamak için zirvede yer alacaklarını belirten Akıncı, “gözlemci üye olduğumuz bu teşkilatta, Filistin halkına her zaman destek olduk. Bugün de bu desteği bir kez daha iletmek, Kıbrıs Türk halkının dayanışmasını duyurmak üzere gidiyoruz” dedi.

Emir Abdurrahman Bulut

