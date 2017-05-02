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KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, İstanbul’a geliyor

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs müzakerelerini anlatmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere yarın İstanbul’a geliyor.

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, İstanbula geliyor

02 Mayıs 2017 18:32

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs müzakerelerini anlatmak ve Global Liderlik Forumu’nun açılışında konuşmak amacıyla yarın İstanbul’a geliyor.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Akıncı, yarın saat 08.35’te İstanbul’a gitmek için Ercan Havaalanından hareket edecek. KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, İstanbul Üniversitesi Siyasi Bilgiler Fakültesinde perşembe günü Kıbrıs müzakereleri konulu bir konferans verecek. Ardından da cumartesi günü onur konuğu olarak davet edildiği Bahçeşehir Üniversitesi tarafından düzenlenen Global Liderlik Forumu’nun açılış konuşmasını yapacak.

Akıncı, 7 Mayıs Pazar günü saat 15.15’te KKTC’ye dönecek 

Etiketler: İstanbul, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı


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