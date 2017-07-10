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KKTC Din İşleri Başkanı Atalay Diyarbakır’da gözaltına alındı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Talip Atalay, ilahiyat fakültesinden arkadaşlarını ziyarete geldiği Diyarbakır’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması çerçevesinde gözaltına alındı.

KKTC Din İşleri Başkanı Atalay Diyarbakırda gözaltına alındı

10 Temmuz 2017 11:16

Atalay, soruşturmanın yürütüldüğü Mersin’e gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, KKTC Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Talip Atalay, ilahiyat fakültesinden arkadaşlarını ziyarete geldiği Diyarbakır’da 3 gün önce gözaltına alındı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY’ye yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, terör örgütünün haberleşme programı “ByLock” kullandığı ve örgüt üyelerine referans olduğu iddiasıyla bir arkadaşının evinde gözaltına alınan Atalay, 3 gün Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde gözaltında tutulduktan sonra bu sabah saatlerinde Mersin’e gönderildi. 

Etiketler: KKTC Din İşleri Başkanı, Talip Atalay


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