Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Eğitim
  •  » K.K.T.C Hukukunda tebligat konusunda bilimsel çalışmaları içeren kitap YDÜ Yayınlarından çıktı

K.K.T.C Hukukunda tebligat konusunda bilimsel çalışmaları içeren kitap YDÜ Yayınlarından çıktı

Yakın Doğu Üniversitesi araştırma görevlisi Aysun Beydola tarafından kaleme alınan, Kuzey Kıbrıs hukuk öğretisinde tebligat yapılamaması ve bu durumdan ortaya çıkan olumsuz sonuçları içeren “Kuzey Kıbrıs Hukukunda Tebligat Yapılmaması ve Hukuki Sonuçlar” adlı kitabı Yakın Doğu Üniversitesi yayımlarından çıktı.

K.K.T.C Hukukunda tebligat konusunda bilimsel çalışmaları içeren kitap YDÜ Yayınlarından çıktı

19 Eylül 2016 17:37

HUKUK TEBLİGATI YAPILAMAMASINDAKİ SORUNLARI İÇEREN HUKUK KİTABI

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, “Kuzey Kıbrıs Hukukunda Tebligat Yapılmaması ve Hukuki Sonuçlar” adlı kitap, Kuzey Kıbrıs hukukunda tebligat hususunda yazılmış önemli incelemelerden birisi. İlgili bilimsel çalışmada, Kuzey Kıbrıs hukukunda tebligatın nasıl yapılması gerektiği hususunda açıklamalara yer verilirken, tebligat yapılamaması nedenleri ve hukuki sonuçları hakkında ayrıntılı bilgi verildi. İngiliz hukuku ve Türk hukukunda tebligata ilişkin düzenlemeler kitapta değerlendirildi.

KUZEY KIBRIS HUKUKUNA KATI SAĞLAYACAK BİR KİTAP

Kitapla ilgili değerlendirmelerde bulunan Aysun Beydola, Kuzey Kıbrıs hukukunda tebligat yapılamamasının büyük bir sorun haline geldiğini ve bu durumun yargılamaya hakim olan temel hak ve ilkelerin tehlikeye girmesine veya ortadan kalkmasına neden olduğunu söyledi. Beydola, “Hukukumuzda tebligat yasal düzenleme eksikliklerinden ve tebligat sürecine katılan ilgililerden kaynaklanan nedenlerden dolayı yapılamamaktadır. Tebligatın yapılabildiği hallerde ise tebligatın geç ve masraflı olarak yapılması ayrı bir sorun olarak karşımıza çıktığını belirterek, “Tebligat yapılamamasının doğurduğu çok sayıda olumsuz sonuca rağmen Kuzey Kıbrıs hukuk öğretisinde, şimdiye kadar bu konu herhangi bir makale, sistematik eser veya monografik çalışma düzeyinde ve ayrıntılı şekilde ele alınmadı. Uygulamadaki önemi ve teorik değeri bizi bu konuda çalışma yapmaya sevkeden asıl neden olmuştur” dedi. Çalışmasında tebligat yapılamaması nedenlerinin tespit edilmiş ve tebligat sorununu bir nebzede olsun ortadan kaldıracak somut çözüm önerileri sunulduğunu ifade eden Beydola, bu kapsamda İngiliz ve Türk hukukunda yer alan yasal düzenlemelere yer verildiğini vurguladı.
 

Etiketler: Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ), yakın doğu üniversitesi yayınları


BAKMADAN GEÇME
YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

EĞİTİM VİDEO GALERİ
EĞİTİM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 28°C

  • Ankara

    Ankara 26°C

  • İzmir

    İzmir 26°C

  • Bursa

    Bursa 28°C

  • Trabzon

    Trabzon 33°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını \%15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!