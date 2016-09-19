HUKUK TEBLİGATI YAPILAMAMASINDAKİ SORUNLARI İÇEREN HUKUK KİTABI

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, “Kuzey Kıbrıs Hukukunda Tebligat Yapılmaması ve Hukuki Sonuçlar” adlı kitap, Kuzey Kıbrıs hukukunda tebligat hususunda yazılmış önemli incelemelerden birisi. İlgili bilimsel çalışmada, Kuzey Kıbrıs hukukunda tebligatın nasıl yapılması gerektiği hususunda açıklamalara yer verilirken, tebligat yapılamaması nedenleri ve hukuki sonuçları hakkında ayrıntılı bilgi verildi. İngiliz hukuku ve Türk hukukunda tebligata ilişkin düzenlemeler kitapta değerlendirildi.

KUZEY KIBRIS HUKUKUNA KATI SAĞLAYACAK BİR KİTAP

Kitapla ilgili değerlendirmelerde bulunan Aysun Beydola, Kuzey Kıbrıs hukukunda tebligat yapılamamasının büyük bir sorun haline geldiğini ve bu durumun yargılamaya hakim olan temel hak ve ilkelerin tehlikeye girmesine veya ortadan kalkmasına neden olduğunu söyledi. Beydola, “Hukukumuzda tebligat yasal düzenleme eksikliklerinden ve tebligat sürecine katılan ilgililerden kaynaklanan nedenlerden dolayı yapılamamaktadır. Tebligatın yapılabildiği hallerde ise tebligatın geç ve masraflı olarak yapılması ayrı bir sorun olarak karşımıza çıktığını belirterek, “Tebligat yapılamamasının doğurduğu çok sayıda olumsuz sonuca rağmen Kuzey Kıbrıs hukuk öğretisinde, şimdiye kadar bu konu herhangi bir makale, sistematik eser veya monografik çalışma düzeyinde ve ayrıntılı şekilde ele alınmadı. Uygulamadaki önemi ve teorik değeri bizi bu konuda çalışma yapmaya sevkeden asıl neden olmuştur” dedi. Çalışmasında tebligat yapılamaması nedenlerinin tespit edilmiş ve tebligat sorununu bir nebzede olsun ortadan kaldıracak somut çözüm önerileri sunulduğunu ifade eden Beydola, bu kapsamda İngiliz ve Türk hukukunda yer alan yasal düzenlemelere yer verildiğini vurguladı.

