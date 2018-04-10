KKTC ile Türkiye arası “Hava Taksi” uygulamasıyla kısalacak

Girne Amerikan Üniversitesi Kurucu Rektörü Serhat Akpınar’ın öncülüğünde bir süredir devam eden, “bayrak taşıyıcı” yeni bir hava yolu oluşumuna yönelik çabaların devam ettiği bildirildi. KKTC ve Türkiye asarındaki ulaşım zorluğuna da dikkat çeken Akpınar, “Anavatan Türkiye’ye yolları daha da kısaltacağız. Bu çıkışı ‘hava taksi’ hizmetleri ile alabiliriz” dedi.

KKTC ile Türkiye arasındaki hava ulaşımındaki kriterler konusundaki değerlendirmelere katkıda bulunan birçok analist ise, sorunlara stratejik açıdan bakarak; ulaşım ile sorunların çözümü konusunda, “artık bir dakika bile kaybedilmemesi” gerektiği yönünde görüş belirterek, çözümün ‘tam sırası’ olduğunu belirtti.

Hava ulaşımı sorununa “Hava Taksi” çözümü

Hava yolu ulaşımındaki aciliyet isteyen sorunların çözümü konusunda; açıklamalarda bulunan GAÜ Kurucu Rektörü Serhat Akpınar, özellikle Türkiye ile bağlantı noktalarına erişimindeki zorlukların çözümüne yönelik, ulusal bir arayış içerisinde olunması gerektiği konusunda zaruretin altını çizerek; “ Havacılık ve pilotaj okulumuzun başarı ve istikrarlı gelişiminden almış olduğumuz enerji ile uzun bir süredir konu üzerinde çalışıyoruz. Önümüzdeki günlerde, halkımızın karşısına bir seri cevaplandırılması gereken soru ile çıkacağız. Bu sorular, işlerliğe kavuşturacağımız, gelecekteki organizasyonumuzun kurumsal adından, olası misyonlarına kadar ayrıştırılmış bir yelpazede yer alacak. Geçmişte bayrak taşıyıcı olan Kıbrıs Türk Hava Yolları ve onun türevlerini ‘İngilizce’ söyleniş ve isimleri ile birlikte KKTC halkına bir öngörü olarak sunup, fikirlerini alacağız. Hangi ismin kullanılmak istendiği konusunu, halkımıza sorup, uygulamak gibi düşünceler ile başlayacak bu misyon; hava taksi hizmetleri ile çıkış alabilir diye değerlendiriyoruz. Hava taksi ile özellikle Akdeniz ve Ege üzerinden, Anavatan Türkiye’ye yolları daha da kısaltacağız. Ayrıca bu uygulama Charter uçuşlar ile devam edilebilir. Yol haritasının bu şekilde bir safhaya sahip olması ise, tamamen bizim arzu ettiğimiz bir deneyimsel süreçtir. Yoksa başından itibaren; tarifeli uçuşlar için hazırlığımızı tamamladığımız anda, projeyi hayata geçirmiş olabilirdik. Ancak, belirttiğim üzere, hava taksi olayını denemiş olmak istiyoruz. Charter uçuşları da özellikle üniversitelerimizde öğrenim gören öğrencilerimiz için düşünüyoruz. Ada’daki tüm öğrencilerin ihtiyaç duyduğu; ulaşım kolaylığını ve bağlı gerekliliklerini olması gereken düzeye çekmeyi düşünüyoruz. Bunun ilk kriteri; taşınacak bagajın ağırlığından, elbette biletleme ücretlerine kadar, en ekonomik ve olumlu yaklaşıma haiz olmalıdır. Bunun için de şu anda charter uçuş programı için çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

“İlk rota Türkiye ve İngiltere”

Uçak alımları için de hazırlıklara başladıklarını da belirten Akpınar, “Olası uçuş rotaları; İlk önce Türkiye ve İngiltere olacaktır. Örneğin; ilk önce Antalya ve Adana ile başlanabilir. Akabinde; İstanbul, İzmir, Ankara ve Antalya dâhil olacaktır. Refleksimiz; rekabet koşullarına bağlı. Tabii ki; şu anda tüm çalışmaları yapıyoruz. Ancak, karşımızda nasıl ve aksine bir rekabet göreceğimizi bilemiyorum. Çünkü karşımızda çok ciddi havacılık kuruluşları var. Onlar ile belli prensiplerde ve ne yönde faaliyete ortak olacağımızı şu anda belirlemek zordur. Biz ne yapmak istediğimizi biliyoruz. Gelişmeler karşısında onların ortaya ne koyacakları konusunda, şu anda yorum yapabilmemiz zor” değerlendirmesinde bulundu.