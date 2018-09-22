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KKTC karasularına izinsiz giriş yapan Yunanistan bayraklı gemiye el konuldu

KKTC karasularına izinsiz giriş yapan Yunanistan bayraklı gemiye el konuldu
KKTC karasularına izinsiz giriş yapan Yunanistan bayraklı gemiye el konuldu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin karasularına izinsiz giriş yapan Yunanistan bayraklı bir gemiye el konuldu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC), Koruçam köyünün 7.5 deniz mili batı burnunda, Yunanistan bayraklı bir gemi KKTC karasularına izinsiz şekilde girdiği gerekçesi ile operasyon düzenlendi. Gemide görev yapan 5 Mısır uyruklu Ahmed Farag Taha Elzahed, Sameh Sobheye Ali Moharam, Abdelraouf El Dayed Abdelrahman, Abdou İbrahim Eid İbrahim Elgendy ve Amr Mahmoud Abdou Mohamedkişi Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından tutuklanarak polise teslim edildi.

Polisten yapılan açıklamada, bahse konu geminin izinsiz balık avlanılırken Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tespit edildiği belirtildi. Açıklamada gemide yakalanan şahısların gözaltına alındığı, geminin Sahil Güvenlik ekiplerince Girne Limanı'na çekildiği aktarıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.  

Emir Abdurrahman Bulut
 

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