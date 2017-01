KKTC Konsolosu Ayşen Volkan İnanıroğlu, Denktaş için “O her devrin adamı değil, her devir adam gibi bir liderdi” dedi. KKTC Mersin Konsolosluğu ile Toroslar Belediyesi, 13 Ocak 2012 yılında yaşama veda eden, tüm ömrünü Kıbrıs Türklerine adayan Rauf Denktaş’ın 5., 15 Ocak 1984’te vefat eden Denktaş’ın dava arkadaşı ve Kıbrıs Türkünün özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük’ün 33. ölüm yıl dönümlerinde ortak bir törene imza attı. Toroslar Belediyesi’nin, Mustafa Kemal Mahallesi Üçüncü Çevre Yolu üzerinde yaptığı Rauf Denktaş Parkı’nda düzenlenen törende, Kıbrıs Türkünün iki lideri anıldı. Törene, Mersin Vali Yardımcısı Cezmi Türk Göçer, KKTC Mersin Konsolosu İnanıroğlu, Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Gökbel, Kıbrıs gazileri ve Mersin’de yaşayan Kıbrıslı Türkler katıldı.

Konsolos Ayşen Volkan İnanıroğlu ve Başkan Tuna’nın, Denktaş’ın anıtına çelenk bırakmalarıyla başlayan törende, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Törende konuşan Konsolos İnanıroğlu, “Türk milletinin gönlünde çok özel bir yere sahip olan Kurucu Cumhurbaşkanımız Denktaş’ı ve Liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ü saygı, rahmet ve minnetle anarım” dedi.

Dr. Küçük’ün, Kıbrıs Türk Halkı’nın mucizevi kurtuluş mücadelesinin simgesi, aynı zamanda bir aydın, önder, doktor, lider ve halkının sorunlarını çözmek iççin çalışan bir dava adamı olduğunu vurgulayan İnanıroğlu, “O, 1950’lerin Kıbrıs’ında köy köy, kahve kahve dolaşarak özgürlüğe bayrak açan bir liderdi. Dr. Küçük’ün sürdürdüğü mücadele, bugünlere gelmemizde önemli rol oynamıştır. Rauf Denktaş, Dr. Küçük’ün ulusal mücadele sürecinde en çok güvendiği, yardımına başvurduğu kişilerin başında gelmiştir. İki liderin yan yana olması, Kıbrıs Türk tarihi için çok değerli bir olgudur” diye konuştu.

İnanıroğlu:“O her devrin adamı değil, her devir adam gibi bir liderdi”

Rauf Denktaş’ın ise Kıbrıs Türklerini toplumdan devlet olma noktasına taşıdığını belirten İnanıroğlu, “O her devrin adamı değil, her devir adam gibi bir liderdi. O, unutulmayacak bir devlet adamıdır. Adı Kıbrıs davasıyla özdeşleşmiş, Kıbrıs Türk Halkı’nın ulusal özgürlük mücadelesinde büyük hizmetleri olan Rauf Denktaş, yalnız Kıbrıs Türk Halkı’nın değil, Türklük dünyasının önemli lideriydi. Büyük lider Denktaş, anavatan Türkiye’ye ve Atatürk ilkelerine bağlılığıyla tüm dünya tarafından bilinmekteydi. Kurucu Cumhurbaşkanımız bizlere ve gelecek nesillere KKTC’yi manevi miras olarak bırakmıştır. Onun özgürlük ve egemenlik aşkı ve Kıbrıs Türkünün mücadelesi sayesinde bugün özgür ve egemence kendi devletimiz çatısı altında yaşamaktayız. Sevgili Dr. Küçük, Sevgili Denktaş, siz rahat uyuyun. Bizler, Türkiye Cumhuriyeti’nin desteği ile haklı davamızı savunmaya ve devletimizi sonsuza dek yaşatmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Başkan Tuna: “Hem Rauf Denktaş hem Dr. Fazıl Küçük, Kıbrıs’ın vatan oluşunda, bağımsızlık mücadelesinde bayrak olmuş isimler”

Konuşmasına, ”Tarihini bilmeyenlerin coğrafyasını başkaları çizer” diyerek başlayan Toroslar Belediye Başkanı Tuna ise belediye olarak yaptıkları her eserde mutlaka bir konu, bir tema olduğunu söyledi. Amaçlarının, gelecek nesillere tarih bilincini aşılamak olduğunu söyleyen Tuna, “Bu coğrafyada yaşamak gerçekten zor. Yarınlarda da zor olacak. Kıbrıs, bir anlamda en zor olan yerlerden bir tanesi. Türkler hiçbir zaman manda ve himaye altında olmamışlar, hep bağımsız yaşamışlar. Hem Rauf Denktaş hem Dr. Fazıl Küçük, Kıbrıs’ın vatan oluşunda, bağımsızlık mücadelesinde bayrak olmuş isimler. Kıbrıs’ın kolay elde edilmediğini genç neslin beyinlerine kazımak çok anlamlı ve çok önemli. Şu anda da Cenevre’de Kıbrıs ile ilgili müzakerelerin devam ettiği süreçte, Kıbrıs’ın kolay vatan olmadığının ispatı, buradaki gazilerimizdir” şeklinde konuştu.

Lakabı ‘Toros’ olan Denktaş’ı, adıyla özdeşleşen Torosların fahri hemşehrisi olarak gördüklerini dile getiren Tuna, şöyle devam etti: “Denktaş’ı rahmet ve minnetle anıyorum. Gücü nispetinde mücadelenin bayraktarlığını yapmış, insanın uyandırılmasında çok önemli katkı sağlamış Dr. Küçük’ü de rahmet ve minnetle anıyorum. Bu isimler unutulmamalı, unutturulmamalı. Unutursanız kaybedersiniz. Kaybederseniz bir daha asla bulamazsınız. Onun için diyoruz ki, tarihimizde hangi değer varsa Toroslar Belediyesi olarak o ismi asla unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız.”

Tören, Rauf Denktaş Anıtı önünde toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.