Yenilenen işbirliği protokolü uyarınca, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ikamet eden KKTC vatandaşı onkoloji hastaları, talep etmeleri halinde, ilaçları KKTC Sağlık Bakanlığı’ndan temin edilmek suretiyle, kemoterapi tedavilerini Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nden almaya devam edebilecekler.

Onkoloji hastalarının yurtdışına gitmek zorunda kalmadan, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde, alanında uzman hekimler tarafından tedavi hizmeti almasının önünü açan işbirliği protokolü, teşhisin kamu veya özel sağlık kurumunda konulduğuna bakılmaksızın, KKTC Sağlık Bakanlığı’nın onayı alınmak suretiyle, tedavilerini Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde gerçekleştirilebilmelerini sağlıyor. Böylece hastalar, kamu veya üniversite hastanesi medikal onkologları tarafından reçetelenmiş tedavi protokollerine ilişkin ilaçların KKTC Sağlık Bakanlığı’na ait Genel Ecza Deposu’ndan tedarik edilmesi suretiyle, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde kemoterapi tedavisi görebiliyor.

“Kişiye özel tedaviler hastalıkla mücadelede başarı şansını olumlu yönde etkiliyor”

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Onkoloji Polikliniği’nde, bir süre önce tam zamanlı hizmet vermeye başlayan Dr. Ömer Diker, yenilenen protokole ilişkin yaptığı açıklamada, ülkemizde kanser hastalığının görülme sıklığına dikkat çekerek, tanı ve tedavisinin birçok uzmanlık dallarının işbirliğini gerektirdiğini, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi imkanlarının bunu mümkün kıldığını, hastalıkla mücadele eden kişilerin artık yurtdışındaki merkezlere gitmek zorunda kalmadan, tedavilerini Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde bu konuda eğitimli, alanında uzman hekimlerden alabileceklerini vurguladı.

Hastalığın kişiye özel değişimler gösterdiğini de ifade eden Dr. Ömer Diker, buna bağlı olarak uygulanan tedavilerin de kişiye göre değiştiğine, bunun da tedavi başarısını olumlu şekilde etkilediğine dikkat çekti.

"KKTC’deki hastaların tümüne hizmet verebiliyor"

Dr. Ömer Diker son olarak, "Tüm kanser ameliyatlarının yapılabildiği ve her türlü donanıma sahip Nükleer Tıp, Radyasyon Onkolojisi ve Medikal Onkoloji merkezlerinde kanser tedavileri uygulanmakta olan Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi, KKTC’nin tümüne kesintisiz olarak kanser tedavi hizmetleri veriyor" diye konuştu.

İşbirliği protokolünün yenilenmesi nedeniyle açıklamalarda bulunan Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail de duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ülkemizde bugüne kadar özellikle maddi imkansızlıklar ve medikal onkoloji uzmanı yetersizliği nedeniyle tedavilerinde ciddi sorunlar yaşayan onkoloji hastalarının, KKTC Sağlık Bakanlığı ve Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi arasında imzalanan işbirliği protokolü ve Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Onkoloji Polikliniği’nin genişletilmiş uzman kadrosu ile büyük ölçüde aşıldığını belirtti.

Raziye Kocaismail konuşmasını şöyle sürdürdü; “Derneğimizin birincil amacı hastalarımızın kaliteli tedavi hizmetlerini, uzman hekimlerden kesintisiz olarak alabilmesidir. Bu bağlamda ülkemizde 23 yıldır özlemini çektiğimiz, sürekli olarak bizimle birlikte olacak, yeni ve acil durumdaki hastaların ihtiyaç duydukları anda başvurabilecekleri onkolog ihtiyacının Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi tarafından karşılanmış olması, hastalarımızın tedavilerini yurtdışına gitmeye gerek duymadan ve imzalanan işbirliği protokolü ile de hiçbir bedel ödemeden, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde alanında uzman hekimlerden alma fırsatı bulması bizim için mutluluk vericidir. Bunun gerçekleşmesini sağlayan Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi ve işbirliklerinden ötürü de KKTC Sağlık Bakanlığı yetkililerine, derneğimiz ve hastalarımız adına sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Şunu da belirtmek isterim ki, ülkemiz nüfusuna bakıldığında, kanser hastalığında gereksinim duyulan yüksek bedelli cihazların, satın alındığı bedelinin ödenebilmesinin, ancak onlarca yıl sonra olabileceği aşikardır. Bu nedenle, hiçbir masraftan kaçınmadan ve ticari kaygı taşımadan, sadece ülkemiz insanına, özellikle de kanser hastalarına hizmet amacıyla alındığı apaçık ortada olan bu en gelişmiş cihazları, ülkemiz insanının hizmetine sunan Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi ve Günsel Ailesi’ne her bir hasta adına ayrıca teşekkür ederim".

