KKTC sandık başında |Erken genel seçim yapılıyor

KKTC halkı, Cumhuriyet Meclisi’ndeki 50 temsilciyi belirlemek üzere bugün sandığa gidiyor. Milletvekilliği Erken Genel Seçimi için oy verme süreci saat 08.00’de başladı. Seçimde Lefkoşa’dan 16, Gazimağusa’dan 13, Girne’den 10, İskele’den 5, Güzelyurt’tan 4 ve Lefke’den de 2 milletvekili belirlemek üzere 190 bin 551 seçmen, 719 sandıkta oy kullanacak. Her sandıkta bir sandık kurulu başkanı ve iki de üye olmak üzere üçer kişi çalışacak. Sandıklarda ayrıca polisler ve siyasi parti gözlemcileri de bulunacak. KKTC'de sandık seçmen listelerinde kayıtlı seçmenler, saat 18.00’e kadar kayıtlı oldukları sandıklarda oy verebilecek. Sandıklar, saat 18.00’den önce oy verme yerlerine gidip yoğunluk nedeniyle oyunu kullanamayanlar varsa onların da oy kullanmasına imkan verildikten sonra kapanacak. Bugünkü seçimde yeni seçim sistemine uygun olarak hazırlanan 70x49.5 cm boyutundaki oy pusulaları kullanılacak. Yüksek Seçim Kurulu, oy verme yerlerindeki paravanları ve masaları da oy pusulasının ebadına uygun şekilde yeniledi.

Yeni seçim sistemi nedeniyle oy verme işlemlerinin ve sonuçların açıklanmasının geçmişe göre biraz daha uzun sürmesi bekleniyor. Yüksek Seçim Kurulu, seçim sonuçlarının sabah saatlerinde netleşmesini öngörüyor. Bugün saat 19.00’a kadar radyo ve televizyonlar ile her türlü yayın organı tarafından seçim ve sonuçları ile ilgili haber, tahmin ve yorum yapılması yasak. Radyo ve televizyonlarda 19.00 ile 21.00 saatleri arasında seçimle ilgili sadece YSK tarafından verilecek haber ve tebliğler yayınlanabilecek. Saat 21.00’den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak.

İlk kez çarşaf liste

KKTC Cumhuriyet Meclisi’nde oy çokluğuyla kabul edilen Seçim ve Halkoylaması Değişiklik Yasası ile KKTC’deki seçimlerde ilk kez çarşaf liste uygulanacak. Seçmenler sadece bulundukları ilçede değil, ülke genelindeki 50 milletvekilini belirlemede etkili olacak.

1976'dan bugüne kadar ara seçimler dahil 14’üncü kez yapılan milletvekilliği seçimine 8 siyasi partiden 379 ve 9 da bağımsız olmak üzere toplam 388 aday katılıyor.

Emir Abdurrahman Bulut

