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KKTC, UFÜ-EURHODIP yarışmasına ev sahipliği yapacak

KKTC Uluslararası Final Üniversitesi (UFÜ), Uluslararası Turizm ve Otelcilik Okulları Birliği’nin (EURHODIP) genel kurul toplantısı ve Gastronomi Yarışması'na ev sahipliği yapacak.

KKTC, UFÜ-EURHODIP yarışmasına ev sahipliği yapacak

21 Şubat 2018 11:26
KKTC, UFÜ-EURHODIP yarışmasına ev sahipliği yapacak - Tıkla İzle

KKTC Uluslararası Final Üniversitesi (UFÜ), turizm ve turizm eğitimi alanında dünyanın en önemli kuruluşlarından biri olan Uluslararası Turizm ve Otelcilik Okulları Birliği’nin (EURHODIP) genel kurul toplantısı ve Gastronomi Yarışması'na Girne şehrinde ev sahipliği yapacak. EURHODIP’ın 86’ıncı genel kurulu ve ”Slow Food” yerel yemekler konseptli Gastronomi yarışması 13-15 Mayıs tarihleri arasında Girne Acapulco Resort Otel’de yapılacak. KKTC UFÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Dimağ Çağıner, UFÜ’nün eğitim kalitesine ve öğrenci odaklı eğitime önem veren bir yükseköğrenim kurumu olduğuna vurgu yaparak, üniversitenin bu amaçla belirlediği hedeflerine teker teker ulaştığını ifade etti. Üniversite olarak turizm ve eğitim alanında mezun olan tüm öğrencilere iş garantisi verdiklerini dile getiren Çağıner, sektörde faaliyet göstermeleri nedeniyle, ülkede kalifiye iş gücünün önemini çok iyi bildiklerini kaydetti.

2006 yılına faaliyete geçen üniversitenin Beşparmak kampüsünün 2 yıl sonra hayat geçirileceğini, ardından da İskele Bölgesi’nde kampüs oluşturmak için çalışmalara başlayacaklarını dile getiren Çağıner, amaçlarının yerli halk öğrenci ve turistlerin; şehir ve üniversitenin iç içe olduğu bir kampüs yapı oluşturmak olduğunu vurguladı.
KKTC UFÜ Rektörü Profesör Doktor Abdullah Öztoprak, EURHODIP’in 86’ıncı genel kurulu ve ”Slow Food” yerel yemekler konseptli Gastronomi yarışmasına ev sahipliği yapmaktan mutluluk duydukların vurgulayarak, bu organizasyonun KKTC’nin tanıtımı için önemli bir etkinlik olduğuna vurgu yaptı.

Ülke üniversitelerinin Bologna sürecine dahil olamamasına rağmen, üniversite olarak, Avrupa Yüksek Öğrenim Alanı kriter ve kurallarını uyguladıklarını dile getiren Öztoprak, eğitim kalitesi, mezunların istihdam edilebilir olması, uluslararası üniversitelerle işbirliği, kalite, güvence sistemleri ve uygulamalı eğitime büyük önem verdiklerini ifade etti. 

Emir Abdurrahman Bulut
 

Etiketler: Abdullah oztoprak, Gastronomi, Uluslararası Final universitesi

 

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