KKTC, yarın sandık başına gidecek

KKTC halkı, Cumhuriyet Meclisi’ndeki 50 milletvekilinin belirleneceği erken genel seçim için 8 siyasi parti ile 9 bağımsız adaya oy verecek. Yüzde 5 seçim barajı uygulanan ülkede, 190 bin 551 seçmen, 719 sandıkta oy kullanacak.

KKTC Cumhuriyet Meclisi’nde oy çokluğuyla kabul edilen Seçim ve Halkoylaması Değişiklik Yasası ile KKTC’deki seçimlerde ilk kez çarşaf liste uygulanacak; seçmenler sadece bulundukları ilçede değil ülke genelindeki 50 milletvekiline oy verebilecek.

KKTC’de 1976'dan bugüne kadar ara seçimler dahil 14’üncü kez yapılacak olan milletvekilliği seçimlerinde, 8 siyasi partiden 379 ve 9 da bağımsız olmak üzere toplam 388 aday katılıyor. KKTC’de seçim sonucunda Lefkoşa’dan 16, Gazimağusa’dan 13, Girne’den 10, İskele’den 5, Güzelyurt’tan 4 ve Lefke'den 2 milletvekili mecliste temsil şansı bulacak.

KKTC’de seçimlere, Ulusal Birlik Partisi (UBP), Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Demokrat Parti (DP) Halkın Partisi (HP), Toplumcu Kurtuluş Partisi-Yeni Güçler (TKP-YG), Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) katılıyor. KKTC’de seçime katılan partilerden Ulusal Birlik Partisi (UBP) “Partimiz bir, gücümüz bir”, Ana Muhalefet Partisi Cumhuriyetçi Türk Parti (CTP) "Ne demek umut yok!”, Halk Parti (HP) "Güçlü bir kadro, temiz bir geçmiş", Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP ) “Zincirleri kırmanın zamanı geldi”, Demokrat Parti (DP) “Özgürlük, demokrasi, eşitlik”, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) “Vatanım Kıbrıs”, TKP-YG; “Değişim kurtuluştur” ve MDP "Milli devlet, güçlü iktidar" sloganlarını kullandı.

KKTC’de sandık seçmen listelerinde kayıtlı seçmenler, 08.00-18.00 saatleri arasında kayıtlı oldukları sandıklarda oy verebilecek. Sandıklar, saat 18.00’den önce oy verme yerlerine gidip yoğunluk nedeniyle oyunu kullanamayanlar varsa onların da oy kullanmasına imkan verildikten sonra kapanacak.

Yeni seçim sistemi nedeniyle oy verme işlemlerinin ve sonuçların açıklanmasının geçmişe göre biraz daha uzun sürmesi bekleniyor. KKTC Yüksek Seçim Kurulu, seçim sonuçlarının pazartesi gününün ilk saatlerinde netleşmesini öngörüyor. KKTC’de yarın saat 19.00’a kadar radyo ve televizyonlar ile her türlü yayın organı tarafından seçim ve sonuçları ile ilgili haber, tahmin ve yorum yapılması yasak olacak. KKTC’de radyo ve televizyonlarda 19.00 ile 21.00 saatleri arasında seçimle ilgili olarak sadece YSK tarafından verilecek haber ve tebliğler yayınlanabilecek. Saat 21.00’den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak.

KKTC’de son genel seçim 28 Temmuz 2013’te yapılmış ve CTP 21, UBP 14, DP-UG 12, TDP 3 milletvekili çıkarmıştı. Yaklaşık 4.5 yıllık süreç içinde, istifaların da ardından Cumhuriyet Meclisi’nde şu anki dağılım, 20 CTP, 18 UBP, 2 TDP, 4 DP ve 6 bağımsız şeklinde olmuştu.

Emir Abdurrahman Bulut