Başbakanlıktan yapılan açıklamada, “Bakanlar Kurulunun kararıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlığı, 10 Aralık 2016 tarihinde İstanbul’da meydana gelen menfur terör saldırısı sonucunda hayatını kaybedenlerin acı kaybından dolayı bir gün süreyle ulusal yas ilan etmiştir. Bu nedenle 11 Aralık 2016 Pazar günü güneşin batışına kadar bayraklar yarıya çekilecektir” denildi.

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, İstanbul’da meydana gelen terör saldırısını lanetleyip, Türkiye’ye başsağlığı dileğinde bulundu. Cumhurbaşkanı Akıncı mesajında, “İstanbul'daki bombalı terör eylemi 38 kardeşimizi yaşamdan kopardı. Terörü lanetliyor, Türkiye'ye başsağlığı diliyoruz” ifadesini kullandı.

KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da, İstanbul’daki terör saldırısında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayınladı. Ataoğlu mesajında, “Türkiye Cumhuriyeti’nin istikrarını, ilerleyişini, gelişmesini hedef alan, birliği ve huzuru bozmaya yönelik hareket edenler tarafından düzenlenen terör saldırısı karşısında büyük Türk milletinin her zamankinden daha da güçlü bir şekilde birliğini ve dirliğini ortaya koyacağına yürekten inanıyorum. Tarihte 16 kez devleti türlü oyunlarla yıkılan ve 17. kez devlet kuran bu yüce millet alçakça saldırılar karşısında asla geri adım atmayacaktır. Türk milleti, bu saldırılar karşısında daha da kenetlenerek birlik ve beraberlik içinde geçmişte olduğu gibi şimdi de terörün üstesinden gelecek azim ve kararlığa sahiptir. İstanbul’daki saldırıda hayatını kaybedenlere bir kez daha Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum” dedi

“Terör saldırısında çok sayıda şehit ve yaralı olması nedeniyle derin üzüntü içerisindeyiz”

KKTC Din İşleri Başkanı Prof. Talip Atalay, İstanbul’daki terör saldırısıyla ilgili mesajında terör saldırılarına doğrudan veya dolaylı destek veren zihniyetleri şiddetle telin ettiğini kaydetti. Atalay, bu elim hadise nedeniyle şahsı ve temsil ettiği camia adına Türk milleti, terör kurbanları ve yakınlarının acısını paylaşarak, yaralılara acil şifa diledi. Atalay, İstanbul’da Mevlid Kandili’nin idrak edildiği bir zamanda meydana gelen terör saldırısında çok sayıda şehit ve yaralı olması nedeniyle derin üzüntü içerisinde olduğunu belirtti. Atalay, tarih boyunca tüm terör eylemlerinde din, dil, ideoloji ve coğrafyaları ne olursa olsun üretilen şiddet, korku ve kaosla güvensizlik ve paranoya üreterek umutları yok etmenin amaçlandığını ifade etti. Talip Atalay, hizmet ettikleri ‘efendilerin’ amaçları ve karanlık emellerini gerçekleştirmek isteyen bu tür eylemlerin barışa gönül vermiş, farklılıkları zenginlik olarak özümseyen, insan olmaktan onur duyan, bu dünyada yaptıklarından mutlaka hesaba çekileceğini kalbine kazıyanlar karşısında hiçbir zaman tutunamadığını ve bundan sonra da tutunamayacağını kaydetti.