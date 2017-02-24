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KKTC’de 3’üncü GSM operatörü ile yeni sistem 4.5 G için düğmeye basıldı

KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, KKTC’de 3. GSM operatörü ile yeni sistem 4.5 G için düğmeye basıldığını açıkladı.

KKTCde 3üncü GSM operatörü ile yeni sistem 4.5 G için düğmeye basıldı

24 Şubat 2017 11:33

KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, telekomünikasyon alanındaki gelişmeler ile ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Dürüst, ülkenin bilişim teknolojileri ve iletişim alanında çok önemli bir dönemden geçtiğini belirtti.

Bakanlık olarak 4.5 G’ye geçiş için tüm çalışmaların tamamlandığını, konunun Bakanlar Kurulu’nun gündeminde olduğunu belirten Bakan Dürüst, en kısa sürede ihale sürecini başlatarak, KKTC halkının daha kaliteli ve daha hızlı iletişim imkanlarına kavuşturulmasının sağlanacağının altını çizdi. İletişim alanındaki yeniliklerin takip edilmesinin kaçınılmaz olduğunun altını çizen Dürüst, “Ülkemiz bir eğitim adası, bir bilişim adası noktasına gelmiştir.

KKTC halkı böylesi çağdaş ve kaliteli hizmeti hak etmektedir” dedi. Bir önceki gün diğer GSM operatörü olan KKTC Telsim’i de ziyaret ettiğini, aynı vurguyu orada da yaptığını hatırlatan Dürüst, “Bizler kim ne söylerse söylesin, KKTC'nin kalkınmasına, gelişmesine katkı koyan tüm yatırımların ve yatırımcıların önünü açmakla mükellefiz. Devlet yönetmenin sorumluluğu bunu gerektirir. Biz de tam bu noktada hükümetin ilgili bakanlığı olarak, hükümetimizle birlikte almış olduğumuz bir karar uyarınca, KKTC’ye 3’üncü bir GSM şirketinin gelebilmesi için düğmeye basmış bulunmaktayız” dedi.

Bakan Dürüst, “Bugünün hükümeti olarak, var olan 2 GSM operatörü ile birlikte bir 3’üncü GSM operatörünün, KKTC’de faaliyet göstermesine imkan verecek çalışmaları başlattığımızı, dünyanın hangi ülkesinden olursa olsun, KKTC’de bu hizmeti verebilecek tüm GSM şirketlerine olanak tanımaya hazır olduğumuzun altını çiziyorum” dedi. 

Emir Abdurrahman Bulut
 

Etiketler: KKTC


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