KKTC'de adrese teslim ehliyet çetesi çökertildi

KKTC’de yaşamayan ve ülkeye hiç gelmemiş kişilere sürüş ehliyeti vermek suçlamasıyla üç ehliyet müfettişi ile Girne’de faaliyet gösteren bir şoför okulu işletmecisi polis tarafından uzun süren takip sonucu çökertildi.

Türkiye’de yaşayan kişilere KKTC sürüş ehliyeti verildiğine dair polis bünyesinde 10 aydır yürütülen soruşturma sonucu suçla bağlantısı tespit edilen üç müfettiş ve şoför okulu sahibi tutuklandı.

Sahte resmi evrak düzenleme suçundan tutuklanan Sürüş Ehliyeti Müfettişleri olan Savaş Gökdeniz, Münir Gayi, suç tarihinde müfettişlik yapan ancak şuanda bir bakanlıkta özel kalem müdürü olan Taner Nusret ve Ergüneş Şoför Okulu sahibi Yahya Ergör’ün bugün Lefkoşa’da mahkemeye çıkarılacağı öğrenildi. Dört zanlının teminat duruşmasına çıkarılacağı belirtilirken, zanlıların yurt dışında olanlara para karşılığı KKTC sürüş ehliyeti verdikleri kaydedildi. KKTC sürüş ehliyetinin Türkiye’de rahatlıkla çevrilebilmesi nedeniyle bu yönde talep olduğu bilgisi elde edildi. Kurulan paravan şirketler aracılığıyla çok ciddi para karşılığında üç ehliyet müfettişi ile bir şoför okulu sahibinin KKTC’de olmayan şahıslara ehliyet verdikleri ortaya çıktı. Çetenin Türkiye'deki bağlantıları araştırılıyor.

KKTC polisinin aylardır sürdürdüğü teknik takip kapsamında, gözaltına alınan şahısların bugün mahkemeye çıkarılmaları bekleniyor. KKTC Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgide, 2013-2016 yılları içerisinde Girne, Lefkoşa ve İskele’de resmi evrak olan ‘Sürüş Kabiliyet Belgesi’ ve ‘Motorlu Taşıt Aracı Sürüş Ehliyeti veya Öğrenci için Dilekçe’ formunu sahteleyip tedavüle sürmek suretiyle, sınav tarihlerinde KKTC’de olmamalarına rağmen toplam 24 TC vatandaşının KKTC sürüş ehliyeti almalarını sağlamış ve zanlılara sahte resmi evrak düzenleme, sahtekarlıkla kayıt temini, rüşvet ve menfaat temini için hukuka aykırı evrak düzenleme, imzalama tasdik etme veya verme suçlamalarıyla mahkemeye çıkarılacak.

Emir Abdurrahman Bulut