KKTC’de akıl almaz cinayet

Cinayet haberini duyan dede ise, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Lefkoşa kentinde yaşayan Bilge Lord Kunduracı, tartıştığı 7 yaşındaki oğlu Ercan Kaya Kunduracı'yı karnından bıçakladı. Küçük çocuk olay yerinde hayatını kaybederken, çocuğun 64 yaşındaki dedesi Tahir Lord olayı öğrenince kalp krizi geçirdi. Tahir Lord da tüm müdahalelere rağmen kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Bilge Lord’un eşi ile ayrılık süreci içinde olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Emir Abdurrahman Bulut

