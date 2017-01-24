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KKTC'de çevre katliamı

KKTC'nin turizm kenti Çatalköy'de Lara Beach diye bilinen bölgede faaliyetine devam eden 5 yıldızlı otelin denize atık su (lağım suyu) boşalttığı tespit edildi.

KKTCde çevre katliamı

24 Ocak 2017 18:09
KKTC'de çevre katliamı - Tıkla İzle

KKTC'nin turizm kenti Çatalköy'de Lara Beach diye bilinen bölgede balığa giden vatandaşların çevreden pis kokular alması üzerine yaptığı ihbarın ardından çevre katliamı ortaya çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen Girne Çevre Koruma Dairesi yetkilileri, kirliliği ve kirliliğe sebep olan otelin arıtmasından denize uzatılan kanunsuz döşenen boruyu tespit etti. Meydana gelen çevre katliamının otel tarafından yapıldığının kanıtlanmasının ardından Çevre Koruma Dairesi yetkilileri otel yönetimine 2 asgari ücret ceza keserek makbuzu tebliğ etti. Kanunsuz olarak denize uzatılan borunun da derhal kaldırılması istendi. 

Emir Abdurrahman Bulut

Etiketler: çevre katliamı, KKTC


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