Törende protokol sırasına göre çelenkler anıta sunuldu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi. Tören, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay'ın Anıt Özel Defteri’ni imzalamasıyla tamamlandı. Törene, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Meclis Başkan Vekili Hüseyin Avkıran Alanlı, Başbakan Hüseyin Özgürgün, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay, 2. Cumhurbaşkanı ve Ana Muhalefet CTP Genel Başkanı Mehmet Ali Talat, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Ömer Paç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, Yüksek Mahkeme Başkanı Narik Şefik, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, bakanlar, milletvekilleri, askeri erkan, devlet ve Türkiye Büyükelçiliği yetkilileri, LTB Başkanı Mehmet Harmancı, muharip dernekler, kurum kuruluş ve diğer dernek temsilcileri katıldı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Anıt Özel Defteri’ne şunları yazdı: “Aziz Atatürk, 93. yılına ulaşmış bulunan Türkiye Cumhuriyeti, senin Türk ulusuna armağan ettiğin en büyük eserin olma özelliğini sürdürüyor. Türkiye Cumhuriyeti; demokratik, laik, çoğulcu bir hukuk devleti olarak gelişip güçlendikçe, o topraklarda yaşam sürenler de daha mutlu ve huzurlu bir geleceğe uzanabileceklerdir. Bu vasıfları ile Türkiye Cumhuriyeti, Kıbrıs Türk halkı için de en büyük güvencelerden biri anlamındadır. Bu inançla seni saygıyla anıyoruz. Ruhun şad olsun”

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay da, Anıt Özel Defteri’ne şunları kaydetti: “Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, Aziz Türk halkına en değerli mirasınız olan Türkiye Cumhuriyeti'nin 93. kuruluş yıldönümünde manevi huzurunuzdayız. Türkiye ile gönül ve kader birliği yapmış olan Kıbrıs Türk halkı, Cumhuriyetimizin kuruluş yıldönümünü milli bayramlardan biri olarak kabul etmiş, böylece bu anlamlı gün iki ülke halkları arasındaki manevi bağı güçlendirerek yavruvatanda da aynı coşku ve kıvançla kutlanan bir bayram şölenine dönüşmüştür. Önderliğinizde verdiğimiz onurlu ve çetin mücadeleler sonucunda kazanılan Cumhuriyetimiz sayesinde dünyaya örnek toplumsal ve siyasal dönüşümlerle çağdaş uluslar arasındaki yerimizi alırken demokrasimizi günden güne geliştirmekte, bu uğurda birlik, beraberlik ve bütünlüğümüze yönelik içeriden ve dışarıdan her türlü tehdit ve saldırıya karşı mücadele azim ve direncimizi korumaktayız. Miras bıraktığınız ilkeler bu yolda en önemli meşalemiz, gerçekleştirdiğiniz inkılaplar medeniyet yolundaki başarılarımıza ilham olmaya devam etmektedir. Bu duygularla aziz hatıranız önünde saygıyla eğilirken Kurtuluş Savaşımızın kahraman şehitleriyle vatan topraklarının korunması ve demokrasimizin bekası uğruna mücadele eden tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet ve gazilerimize uzun ömürler diliyorum.”

