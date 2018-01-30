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KKTC'de dörtlü koalisyon hükümeti için ilk adımlar atıldı

KKTC’de seçimin galibi UBP'nin seçimlerde koalisyon için destek bulamaması nedeniyle diğer partiler kendi aralarında dörtlü koalisyona yeşil ışık yaktı.

KKTCde dörtlü koalisyon hükümeti için ilk adımlar atıldı

30 Ocak 2018 09:50

KKTC'de 7 Ocak'ta yapılan erken genel seçimlerin ardından hükümet kurma çalışmaları doğrultusunda yapılan görüşmelerde, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı 24 Ocak'ta hükümeti kurma görevini Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Hüseyin Özgürgün'e verdi. UBP, seçimlerde koalisyon için destek bulamayınca diğer partiler kendi aralarında dörtlü koalisyona yeşil ışık yaktı. Bu bağlamda akşam saatlerinde toplanan Demokrat Parti (DP), Halkın Partisi (HP) Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) dörtlü koalisyon hükümeti oluşturma konusunda destek verme kararı aldı. Buna göre CTP, HP, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) ve DP'nin bulunduğu dörtlü koalisyon hükümetinin kurulması için ilk adım atılmış oldu.

Öte yandan, KKTC'de 50 sandalyeden oluşan Cumhuriyet Meclisinde hükümetin kurulabilmesi için 26 milletvekili olması gerekiyor. KKTC'de erken genel seçimde yüzde 5 barajını geçen 6 partiden UBP 21, CTP 12, HP 9, TDP 3, DP 3 ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) 2 milletvekilliği kazanmıştı.

Emir Abdurrahman Bulut
 

Etiketler: KKTC, seçim

 

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