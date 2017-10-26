KKTC’de ehliyet çetesi mahkemeye çıkarıldı

KKTC Polis Genel Müdürlüğü bünyesinde 10 aydır devam eden soruşturma sonrasında çökertilen çetenin 4 ismi tutuklandı. KKTC’de adı sahte ehliyet soruşturmasına karışan Tarım Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Taner Nusret, Tarım Bakanlığı'ndaki görevinden alındı. Mahkeme, zanlılara birer gün tutukluluk kararı verdi. Polisin sahte ehliyet ile ilgili soruşturması devam ediyor.

KKTC'ye gelmeyen kişilere ehliyet çıkarıldığı gerekçesiyle Sürüş Ehliyeti Müfettişleri Savaş Gökdeniz, Münir Gayi ve suç tarihinde müfettişlik yapan Taner Nusret’in yanı sıra Ergüneş Şoför Okulu sahibi Yahya Ergör tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı. Polisin KKTC'ye gelmeden ehliyet alanların listesine ulaştığı ve Türkiye güvenlik birimleri ile irtibata geçerek bahse konu olan kişilerin yakalanması konusunda bilgi verildiği belirtildi. KKTC'ye gelmeden ehliyet alanların sayısının artabileceği gelen bilgiler arasında bulunuyor.

Emir Abdurrahman Bulut