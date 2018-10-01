KKTC'de hükümet karşıtı protesto

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen) ve Hür İşçi Sendikaları Federasyonu'na (Hür-iş) bağlı sendikalar, hükümetin zamlarına yönelik protesto için KKTC Cumhuriyet Meclisi önünde eylem yaptı. Eylemciler, meclis önüne üzerinde “akaryakıt”, “elektrik”, “gıda” zammı ve “maaşlar eridi” yazan 4 kazık getirdi.

KKTC Hür-İş Başkan Vekili Ali Yeltekin Meclis önünde üyelere seslendi. Yeltekin, ''Üç aydır tatilde uyuyan Meclis bugün açılıyormuş, yokluklarında ne oldu. Patates 8, soğan 5, et 50 tavuk 20 asgari ücret 2 bin 279 lira. Milletvekili maaşları 15 bin. Adaletsizlik burada. Haftada 5 saat çalışıyorlar işe gelmiyorlar, en yüksek maaşı alıyorlar” diyerek tepkisini dile getirdi.

Meclis ve çevresindeki güvenlik tedbirlerinin çoğaltıldığı ve polis sayısının artırıldığı gözlemlendi.

KKTC'de 7 Ocak'ta yapılan erken seçimin ardından şubat ayında Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman'ın başbakanlığında CTP, Halkın Partisi (HP), Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) ve Demokrat Parti'den (DP) oluşan dört partili yeni koalisyon hükümeti kurulmuştu.

Emir Abdurrahman Bulut

