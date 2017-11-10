KKTC'de İHA ve TGRT EU'ya ödül

Bu yıl 3’üncüsü düzenlenen "KKTC-Türkiye Yılın En İyileri" ödülleri töreni TİM Maslak Show Center'da düzenlendi. İş, sanat ve medya dünyasından çok sayıda davetlinin yoğun ilgi gösterdiği törende farklı kategorilerde çok sayıda isme ödül takdim edildi.

Gecede İhlas Haber Ajansı (İHA) yılın en iyi haber ajansına layık görülürken TGRT EU ise en iyi televizyon kanalı ödülüne hak kazandı. İHA adına ödülü İstanbul Bölge Müdür Yardımcısı Yusuf Melikoğlu alırken, TGRT EU adına ise Yayın Koordinatörü Ahmet Engin Hancı ödülü aldı.

"Yaşam Boyu Siyasi Özel Onur Ödülü"ne eski KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu layık görüldüğü gecede, "Yılın En İyi Kadın Pop Sanatçısı" ödülünü Demet Akalın, "Yılın En İyi Erkek Pop Sanatçısı" ödülünü Berkay, “Yılın En İyi Fantezi Kadın Sanatçısı” ödülünü Ebru Yaşar, “Yılın En İyi Dizisi” ödülünü ise Diriliş Ertuğrul dizisi aldı.

Murat Ergin - Ali Canberk Özbuğutu