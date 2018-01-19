KKTC’de ilk ve tek Çin Dili ve Edebiyatı Bölümü

Şahin, 2011-2012 Akademik yılı itibariyle öğrenci alımına başlamış olan bölümün ders programlarının hazırlanırken, klasik dönemlerden itibaren Çince olarak kaleme alınmış olan materyallerden yararlanarak, İslamiyet’ten önceki Türk Tarih ve Uygarlığı sahasında araştırma yapabilecek uzmanların yetiştirilmesine ön ayak olunduğunun altını çizdi. Klasik ve Çağdaş Çin Edebiyatı’nın yanı sıra, Klasik Çince, Çağdaş Çince, Yazılı Anlatım, Sözlü Anlatım, Çeviri, Basın Dili ve Çin Kültürü gibi temel dersler de verilmekte olduğu konusunda bilgiler veren Şahin, bölümün Kıbrıs için çok önemine dikkat çekerek; KKTC Ticaret Odası ve Turizm Bakanlığı’nın Çin Dili ve Edebiyatı Bölüm öğrencilerine mezuniyet sonrası istihdam için gerekli güncellemeleri yapmaları gerektiğini vurguladı.

Şahin, yoğun talebin olduğu GAÜ Beşeri Bilimler Fakültesi, Çin Dili ve Edebiyatı Bölümü’nün, Çin’den öğretim elamanları ve Çin deneyimli akademik kadrosu ile akademik çalışmalarına devam ettiklerini bu çerçevede Türk tarih ve kültür araştırmalarına önemli katkılar sağlamakta olduklarının altını çizdi. Çince’nin, Türk Edebiyatı ve Tarihinde işlevsel bir dil olarak önemini her zaman korumakta olduğunu ve bu özelliğinin de dilin öğrenilmesine olan ilgiyi arttırmakta olduğunu ifade eden Şahin, “Çin Dili ve Edebiyatı Bölümü Kıbrıs için çok önemli bir fırsattır. Özellikle ithalat-ihracat başta olmak üzere KKTC Ticaret Odası ve Turizm Bakanlığı Çin Dili ve Edebiyatı Bölüm öğrencilerine mezuniyet sonrası istihdam için gerekli güncellemeleri yapmalıdır” diye konuştu.

GAÜ Beşeri Bilimler Fakültesi Çin Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Görevlisi Sait Şahin, GAÜ Medya’ya yaptığı açıklamada, akademik faaliyetlerin yanında, KKTC-TÜÇİAD (Türkiye-Çin Halk Cumhuriyeti İş Adamları Dostluk ve Dayanışma Derneği) Temsilciliğini de yürüttüğünü, bu çerçevede TÜÇİAD’ı temsilen Lefkoşa Tarafsız Bölge Ledra Palas'ta Kıbrıs Türk-Kıbrıs Rum İş Adamları ortak toplantılarına katıldıklarını ve çeşitli temaslarda bulunduklarını belirtti. Şahin, “KKTC’de sektörün gelişmesinde, üretiminde, yeni iş fırsatları ve sektör arayışlarına çözüm kaynağı olarak, İŞAD (Kıbrıs Türk İş Adamları Derneği) ile işbirliği içinde Uzakdoğu Çin’e ticaret amaçlı fuar turları düzenleneceği ve önde gelen firmalar ile KKTC’de uluslararası fuarlar organize etmek istediklerini ifade etti. Şahin, dünyanın üretim merkezi Çin ile Kıbrıs’ta faaliyet gösteren sektörlerin yedek parça, yeni modeller için dünyanın en büyük fuarı olan kanton fuarına katılmaları gerektiğine olan inancını belirterek, ‘TÜÇİAD ve Çin temsilcilik ofislerinin rehberliği ile daha uygun fiyata ürün bulmaları ve güvenilir uzun süreli dostluk ticaretlerinin kurulması için iki dernek başkanı tarafından gayret gösterildiği vurgulanmıştır” dedi.