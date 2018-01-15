Diğer
Kategoriler

KKTC'de milletvekilleri mazbatalarını aldı

KKTC Milletvekilliği Erken Genel Seçimi’ni kazanarak Cumhuriyet Meclisi’ne girmeye hak kazanan milletvekilleri mazbatalarını aldı.

KKTCde milletvekilleri mazbatalarını aldı

15 Ocak 2018 18:45
KKTC'de milletvekilleri mazbatalarını aldı - Tıkla İzle

KKTC Milletvekilliği Erken Genel Seçimi’ni kazanarak Cumhuriyet Meclisi’ne girmeye hak kazanan milletvekilleri mazbatalarını aldı. Vekillerin mazbataları Lefkoşa'da Kaza Mahkemesi’nde, Gazimağusa’da Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda, Girne’de İlçe Seçim Kurulu’nda, Güzelyurt'ta Kaza Mahkemesi’nde düzenlenen törenlerle verildi.

Mazbata törenine Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman ile Demokrat Parti Genel Başkanı Serdar Denktaş katılmadı.

Öte yandan 7 Ocak Milletvekilliği Erken Genel Seçimi’nde Ulusal Birlik Partisi 21, Cumhuriyetçi Türk Partisi 12, Halkın Partisi 9, Toplumcu Demokrasi Partisi 3, Demokrat Parti 3 ve Yeniden Doğuş Partisi 2 milletvekilliği kazanmıştı.

KKTC 7 Ocak seçimlerinde 50 sandalyeden oluşan yeni meclis, 22 ocak tarihinde yemin ederek göreve başlayacak. 

Emir Abdurrahman Bulut

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 10°C

  • Ankara

    Ankara 3°C

  • İzmir

    İzmir 13°C

  • Bursa

    Bursa 11°C

  • Trabzon

    Trabzon 9°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç