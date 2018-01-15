KKTC'de milletvekilleri mazbatalarını aldı

KKTC Milletvekilliği Erken Genel Seçimi’ni kazanarak Cumhuriyet Meclisi’ne girmeye hak kazanan milletvekilleri mazbatalarını aldı. Vekillerin mazbataları Lefkoşa'da Kaza Mahkemesi’nde, Gazimağusa’da Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda, Girne’de İlçe Seçim Kurulu’nda, Güzelyurt'ta Kaza Mahkemesi’nde düzenlenen törenlerle verildi.
Mazbata törenine Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman ile Demokrat Parti Genel Başkanı Serdar Denktaş katılmadı.
Öte yandan 7 Ocak Milletvekilliği Erken Genel Seçimi’nde Ulusal Birlik Partisi 21, Cumhuriyetçi Türk Partisi 12, Halkın Partisi 9, Toplumcu Demokrasi Partisi 3, Demokrat Parti 3 ve Yeniden Doğuş Partisi 2 milletvekilliği kazanmıştı.
KKTC 7 Ocak seçimlerinde 50 sandalyeden oluşan yeni meclis, 22 ocak tarihinde yemin ederek göreve başlayacak.
Emir Abdurrahman Bulut