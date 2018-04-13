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KKTC'de milli hava yolu kurulması tartışılıyor

Özel bir hava yolu şirketinin Türkiye’den KKTC’ye seferlerini azaltma kararı almasının ardından, Kıbrıs’ta sıkıntı yaşanmaması için milli bir hava yolu şirketi kurulması tartışılmaya başlandı. Kıbrıs merkezli Gifa Holding böyle bir oluşuma destek vereceğini açıkladı.

KKTCde milli hava yolu kurulması tartışılıyor

13 Nisan 2018 10:23

Gifa Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Kısa, "Biz KTHY benzeri milli bir hava yolunu kurmaya hazırız, eğer hükümet de bu konuda istekliyse oturup konuşalım" dedi. 

Hava yolu ulaşımının, bir ada ülkesinin olmasa olmazı olduğunun altını çizen Kısa, "Biz maalesef kendi milli hava yolu şirketimizin kıymetini bilemedik ve batırdık, işte o günden bugüne de hava ulaşımımızı özel şirketlerin inisiyatifine terketmek zorunda kaldık. Hava ulaşımında yaşanan bu olumsuz gelişmeden kaynaklı sıkıntıların hem turizm hem de vatandaşı daha fazla etkilemeden yeni bir hava yolunu hayata geçirmeye talibiz.

Hükümet de bu konuda ciddi ve istekliyse oturup konuşalım, bu devlet-özel ortaklığı da olabilir veya Gifa bu işi tek başına da üstlenebilir, burada esas olan KKTC’nin menfaatleri ve prestijidir. Bugün hava taşımacılığında tam anlamıyla bir tekelleşme söz konusudur ve isteyen istediği fiyatı insanımıza dayatmaktadır. Yeni bir hava yolu tam da bu noktada bu tekelleşmeye çomak sokacak ciddi bir adımdır” dedi.

Yusuf Kısa, özellikle stratejik alanlarda dışa bağımlılığın çok tehlikeli bir durum olduğuna dikkat çekerek, “Turizm mevsimine girdiğimiz böylesi hassas bir dönemde, ilgili uçak şirketinin seferlerini başka ülkelere yönlendirip KKTC’nin menfaatlerini hiçe sayması, bizi üzmüştür ancak burada üzerinde esas durulması gereken konu, kendi milli hava yolumuz olan KTHY’nı hangi mantık ve öngörüsüzlük sonucu batırdığımızdır” diye konuştu.

Yeni bir hava yolunun devreye girmesiyle ortaya çıkacak rekabetin bilet fiyatlarına da yansıyacağına dikkat çeken Kısa, "Bugün hava taşımacılığında tam anlamıyla bir tekelleşme söz konusudur ve isteyen istediği fiyatı insanımıza dayatmaktadır. Yeni bir hava yolu tam da bu noktada bu tekelleşmeye çomak sokacak ciddi bir adımdır" diye konuştu.  

 

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