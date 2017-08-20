KKTC’de online sağlık sistemi eğitimi

Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi’nden yapılan açıklamada, KKTC Sağlık Bakanlığı ile Turizm ve Çevre Bakanlığı himayesinde, Sağlık Turizmi Konseyi organizasyonu ile Kuzey Kıbrıs’ın 87 ülkeden sağlık turisti alabilmesine yönelik online sağlık turisti yönlendirme sistemi "Map2heal" tarafından akredite edilen özel sağlık kuruluşlarının yöneticilerine eğitim programı düzenlendiği bildirildi.

Açıklamada, Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nda yer alan ve Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Ahmet Savaşan’ın açılış konuşmaları ile başlayan eğitimin, Map2heal kurucusu ve CEO’su Prof. Dr. Tayfun Aybek ile Türkiye Sağlık Turizmi Konseyi Genel Sekreteri ve Dünya Sağlık Turizmi Konseyi Disiplin Kurulu Başkanı Yunus Gürkan tarafından verildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca eğitime Serbest Çalışan Hekimler Birliği Başkanı Dr. Remzi Gardiyanoğlu, Özel Hastaneler Birliği Başkanı Dr. Hayat İzel yanısıra KKTC'de sağlık alanında faaliyet gösteren 15 özel kuruluşu yöneticisinin katıldığı bildirildi.

Kuzey Kıbrıs’ta turizmin sürdürülebilir temelde gelişmesi için alternatif turizm çeşitlerinin ülkeye kazandırılmasının önemine vurgu yaparak konuşmasına başlayan KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, amaçlarının kitle turizmi gelirlerini optimuma çıkartırken sağlık başta olmak üzere kültür, spor gibi turizm türlerini de geliştirmek olduğunu kaydetti.

"Hükümetin sağlık turizmine desteği tam"

Sağlık turizminin gelişmesinde, Sağlık Turizmi Konseyi yanı sıra diğer bütün paydaşların önemli katkısı bulunduğunu ifade eden Ataoğlu, "Bu alanın gelişmesi için ciddi bir çaba var. Hükümetimiz gereken adımları atıyor ve Sağlık turizmini destekliyor" diye konuştu. KKTC’nin Dünya Sağlık Turizmi Konseyi’ne 54’üncü üye ülke olarak kabul edilmesinin, Kuzey Kıbrıs’ın bu alanın başrol oyuncuları ile birlikte hareket edebilmesine imkan sağladığını dile getiren Ataoğlu, bu üyelik sayesinde Kuzey Kıbrıs’ın dünyanın pek çok ülkesinden daha fazla sağlık turisti almaya başladığının belirtti.

"Kuzey Kıbrıs sağlık adasına dönüşecek"

Kıbrıs konusunda gelinen aşama göz önünde bulundurulduğunda, Kuzey Kıbrıs’ın uluslararası platformlara kabul edilmesinin öneminin çok daha iyi anlaşıldığını ifade eden Ataoğlu, atılan bu adımlar sayesinde Kuzey Kıbrıs’ın sağlık adasına dönüşebileceğini söyleyerek Kurucu Başkanlar Emin Çakmak ile Ahmet Savaşan’a katkılarından dolayı teşekkür etti.

"Günümüzde tatil ile sağlık bağdaştırılıyor"

Sürekli gelişen modern insanın hem sağlığını koruyup geliştirmek, hem de en yeni ve etkin tedavilere ulaşmayı talep ettiğini dile getiren Konsey Başkanı Ahmet Savaşan da konuşmasında, günümüz insanının tatil ile sağlığı bağdaştırdığını ve bütünsel sağlık yaklaşımını benimsediği söyledi.

"Amacımız KKTC’ye özel online bir sistem kazandırmak"

Sağlık turizminin dünyada ve KKTC'de çok hızlı geliştiğini ifade eden Savaşan, bunun sebebinin günümüzde insanların teknolojinin gelişmesi ile bilgiye ulaşmanın kolaylaşmasıyla, özellikle modern tıptaki bütün yeni bilimsel ve teknolojik gelişmelere sadece tedavi amaçlı değil güzellik ve 'yaşlanmamak' (anti-aging) için de ulaşmak istemesi olduğuna dikkat çekti. Bu gerçeklerden hareketle Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi’nin Map2heal projesine büyük önem verdiğini ifade eden Savaşan, amaçlarının KKTC’ye özel online sağlık turisti kabul sistemi geliştirmek olduğunu söyleyerek, "Konseyimiz, ülkemizin sağlıklı yaşam adası haline dönüştürülmesi için çalışmaya var gücüyle devam edecek" diye konuştu.

"Türkiye’nin desteği artarak devam edecek"

Kuzey Kıbrıs’ın üçüncü yaş başta olmak üzere, medikal turizm, welness gibi alanlarda çok önemli bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Türkiye Sağlık Turizmini Geliştirme Konseyi (THTC) Genel Sekreteri Yunus Gürkan da, Kuzey Kıbrıs’ın Türkiye ile birlikte Dünya Sağlık Turizmi pazarından hak ettiği payı alabilmesi için verdikleri desteğin artarak devam edeceğinin altını çizdi.

"Sistem Dünyada 161 ofisde kullanılıyor"

Uluslararası bir yazılım olan Map2heal’in çok detaylı hazırlanmış bir sağlık turizmi platformu olduğunu dile getiren Prof. Dr. Tayfun Aybek de konuşmasında, 17 dilde destek veren sistemin, yerli-yabancı herkese 'kendi evindeymiş' hissi vererek, aradığı sağlık profesyoneli ile üst düzey iletişim kurma olanağı sağladığını söyleyerek, 87 ülkeden 161 network ofisin kullandığı sistemin altı ay içinde iki bin network ofis tarafından kullanılmaya başlanacağını sözlerine ekledi.

Emir Abdurrahman Bulut