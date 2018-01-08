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KKTC'de, resmi olmayan sonuçlara göre UBP önde gidiyor

KKTC’de yapılan Milletvekilliği Erken Genel Seçiminde oy sayımı ve sonuçların açıklanmasına devam ediliyor.

KKTCde, resmi olmayan sonuçlara göre UBP önde gidiyor

08 Ocak 2018 01:17

Resmi olmayan sonuçlara göre iktidarda bulunan Ulusal Birlik Partisi (UBP) seçimi önde götürürken muhalefette bulunan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ikinci sırada gözüküyor. UBP seçim zaferini parti binası önünde davul zurnalı müzik eşliğinde kutlayarak seçim zaferini şimdiden ilan etti. Sandıklarda oy sayımı devam ediyor.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) genelinde 190 bin 553 seçmenin 719 sandıkta oy kullandığı seçimde KKTC Yüksek Seçim Kurulu (YSK), mühür ve karma oyları birlikte değerlendirerek açıklıyor. YSK’nın web sitesinden yayımlanan ilk sonuçlara göre, KKTC genelinde partilerin ve bağımsız adayların oy oranları şöyle:
UBP: 38.34
CTP: 18.39
HP: 14.72
TDP: 6.50
MDP: 0.09
TKPYG: 2.51
DP: 7.55
YDP: 11.82
BAĞ: 0.08
KKTC seçimlerinde tek başına hiçbir parti tek başına hükümet kurma şansını yakayamazken mevcut seçim sonuçları ile koalisyon hükümeti gözüküyor. KKTC’de hükümet kurmak için bir partinin 50 milletvekilinden 26’sını kazanması gerekiyor. 

 

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