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KKTC'de Sandıktan Turuncu Çıktı

KKTC’deki Erken Genel seçimlerden birinci çıkan (UBP) Ulusal Birlik Partisi başkanı ve Başbakan Hüseyin Özgürgün, başkent Lefkoşa’da parti merkezin den ‘balkon konuşması’ yaptı. KKTC Başbakanı Hüseyin Özgürgün’e, ilk defa nişanlısı ünlü manken ve oyuncu İnci Pars da eşlik etti.

KKTCde Sandıktan Turuncu Çıktı

08 Ocak 2018 07:44

KKTC Başbakan Özgürgün, boşanmasının ardından ilk kez İnci Pars’la birlikte kameralar önüne çıktı
Özgürgün, seçim değerlendirmesinde bulunarak "Halkımıza hayırlı olsun. Çok demokratik, şeffaf bir seçim günü yaşadık. Hiçbir gerginlik olmadan Kıbrıs Türk halkı vekillerini seçmiş bulunuyor. UBP olarak sandıktan önemli bir başarı ile çıktık. Halkımız güvenini ortaya koydu. Daha büyük bir sorumluluk hissediyorum. Ciddi bir farklı sandıktan çıktık.

"Yeni kurulacak hükümet noktasında bize önemli bir sorumluluk yüklendi. Her zaman hükümetleri kurarken sorumluluğu önemli şekilde yerine getirdik. En başarılı koalisyonları UBP oluşturmuştur. Halkımız bu güveni sandığa yansıttı. Önümüzde önemli dönüm noktaları var. ben Kıbrıs Türk halkına partimize verdiği destekten dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Biz kampanya döneminde söyledik bizim hedefimiz halkımıza hizmet.
Bir olarak ve güç içerisinde başarı ile bu önemli dönemeçten çıktık. UBP’nin ortaya koyduğu vizyona halkımız destek vermiştir. Bu sorumluluğun bilinciyle UBP hükümette ciddi şekilde çalışacaktır. Genç ve dinamik kadromuzla çalışacağız. Gelinen aşamada halkımıza yürekten teşekkür ediyorum. Kıbrıs Türk halkının önünün açık olacağını söylemek istiyorum.

Demokratik şeffaf bir yapı, Kıbrıs’ta hakları her zaman korunan bir yapı oluşturacağız. Hedefimize ulaşmış gözüküyoruz. Halkımızın sandığa yansıttığı iradeye saygılıyız. Halk UBP’ye görev veriyor biz de bu görevi alıp taşıyacağız''dedi

Öte yandan KKTC Yüksek Seçim Kurulu’nun açıkladığı ilk resmi sonuçlara göre, UBP 21, CTP 12, HP 9, DP 3, YDP 3, TDP 2 milletvekilini meclise sokmayı başardı.

Ülke genelinde karma oylar sayılmaya devam ediyor

Kesin sonuçlar yüksek seçim kurulu tarafından halka açıklanmasının biraz zaman alacağı yönünde belirtilirken sandıkta görevli öğretmenlere de bugüne idari izin verildi.

KKTC'de kualisyon hükümeti kurulmasına kesin gözükürken 2 ci gelen Cumhuriyetçi Türk Parti ve 3 gelen Halk Parti seçimin galibi gelen (Ubp) Ulusal Birlik Partisi ile bir kualisyon hükümeti konusunda şimdiden sert tavrını koyarken 2018 yılı içinde yeniden genel seçimlere doğru gidileceği yönünde söylemleri dikkat çekiyor.

Etiketler: KKTC, seçim

 

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