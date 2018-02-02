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KKTC'de yeni hükümet görevi devralıyor

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman başkanlığında kurulan 4’lü koalisyon hükümetinin kabinesi, yarın KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya sunulacak.

KKTCde yeni hükümet görevi devralıyor

02 Şubat 2018 00:07

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 7 Ocak'ta yapılan erken genel seçimlerin ardından Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman liderliğindeki 4 partili koalisyon kabinesi yarın KKTC Cumhurbaşkanı’nın onayına sunulacak ve meclis toplantısının ardından devir teslim törenleri yapılacak.
Koalisyon protokolünün bugün imzalanmasının ardından yeni kabine yarın sabah 09.00’da KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya sunulacak ve ardından 13.00’de Meclis’in bilgisine getirilecek.
CTP Genel Başkanı Erhürman Başbakanlık görevini, UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün’den saat 14.00’te devralacak.

Dışişleri Bakanlığı’ndaki devir teslim töreni de yarın 15.00’te, Eğitim Bakanlığında tören ise 15.30’da gerçekleştirilecek. 

Emir Abdurrahman Bulut

 

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