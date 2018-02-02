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KKTC'de yeni hükümet onay aldı

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 4’lü Koalisyon Hükumetinin Bakanlar Kurulu listesini onayladı.

KKTCde yeni hükümet onay aldı

02 Şubat 2018 12:15

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Halkın Partisi (HP), Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Demokrat Parti (DP) Koalisyon Hükumeti’nin Bakanlar Kurulu listesini onayladı.
Hükumeti kurma görevini alan CTP Genel Bakanı Tufan Erhürman, bugün saat 09.00’da Bakanlar Kurulu listesini Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya sundu.
Kabinede yer alan isimler şöyle:
Başbakan: Tufan Erhürman (CTP)
Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı: Kudret Özersay (HP)
Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit (TDP)
Maliye Bakanı: Serdar Denktaş (DP)
İçişleri Bakanı: Ayşegül Baybars Kadri (HP)
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan (HP)
Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami (CTP)
Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu (DP)
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali (CTP)
Sağlık Bakanı Filiz Besim (CTP)
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler (TDP)

 

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