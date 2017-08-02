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KKTC’deki kaçak nüfusla ilgili sağlık açısından önemli uyarı

KKTC’de, yabancı uyruklu nüfus artışının, son yıllarda çeşitli sektörler bazında çok hızlı yükselişinden kaynaklanan, kayıt dışılık sorununun sağlık bacağına ilişkin bir uyarı da, Girne Amerikan Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksek Okulu Müdürü Dr. Ali Fuat Atalay tarafından yapıldı. Dr. Ali Fuat Atalay: "KKTC'deki kaça nüfusun hangi oranda, bulaşıcı hastalıklara karşı aşılı olduğunu bilmiyoruz" dedi.

KKTCdeki kaçak nüfusla ilgili sağlık açısından önemli uyarı

02 Ağustos 2017 16:15

Son verilere göre, kaçak nüfus ile ilgili yürütülen tedbir amaçlı tüm çalışmalara rağmen; çok ciddiye alınması gerekli, olası bir bulaşıcı hastalık tehlikesinin altını çizen Dr. Ali Fuat Atalay, buna karşı en etkili çözüm önerilerinden birinin; ‘Aile Hekimliği Sistemi’ olabileceğini söyledi.

Dr. Atalay "Aile hekimliği iyi uygulandığı takdirde müthiş bir sistemdir. Tüm nüfusa hakim olursunuz, tüm nüfus üzerinde gelecekle ilgili planlar yaparsınız ve önlenebilir sağlık sorunlarını çözebilirsiniz. Önlenebilir hastalıklar ile mücadele, ön plana çıkıyor. Çok basit söyleyeyim, bizim ülkemizde anemi; çözümü basit ve önlenebilirdir. Beslenme alışkanlıkları ve iyi takip ile demir eksikliği anemisi tamamen ortadan kalkabilir. Demir eksikliği anemisi dediğimiz zaman; 'ilkokula giden çocuklarımızın dersi iyi anlamamaları demek’. Oraya kadar gider. Bu; Basit takip bile, önlenebilir hastalıkların önlenmesi için insanlığa büyük hizmettir. Diğer yandan; Tahminen 2013'teki sayıma göre, nüfusumuz tahminen 320 bin civarındadır. Bunlar, 5 ilçenin içindeki sınırlarda yaşıyor. Maalesef, sınırlarımızda problem var. Giren ve çıkanı; sağlık taramaları anlamında kontrol edemiyoruz. Maalesef, bu kaçak nüfusun; yüzde kaçının bulaşıcı hastalıklara karşı aşılı olduğunu da bilmiyoruz. Bu insanların, floralarını bilmiyoruz. Hangi hastalıkları taşıdıklarını bilmiyoruz. Hangi hastalıkları, bize bulaştırabileceklerini bilmiyoruz, yani; bir sürü bilmediğimiz şey var" şeklindeki kaygılarını dile getirdi.

Etiketler: aile hekimi, Girne Amerikan Üniversitesi, kaçak nüfus, sağlık


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