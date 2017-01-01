KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, İstanbul’da meydana gelen terör saldırısı nedeniyle mesaj yayımladı. Siber mesajında, “Yeni yıla sevdikleri ile eğlenerek girmek isteyen masum insanlara yapılan insanlık dışı vahşi terör saldırısı ile birçok insan yaşamlarını yitirirken, onlarca insanın yaralanması bizleri bir kez daha derinden üzmüştür. Yeni bir yıla barış ve birliktelik mesajları ile girmeyi arzulayan birçok insanın umutlarını yıkmak ve kaos yaratmak isteyen bu köhne düşüncelerin bir an önce son bulması hepimizin ortak arzusudur” ifadelerini kullandı.

Meclis Başkanı Siber, saldırıda yaşamını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.