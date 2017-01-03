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KKTC’den sınır dışı edilen Barbaros Şansal'a havalimanında sert tepki...

Türkiye hakkında sosyal medya üzerinde kullandığı hakaretamiz ifadelerin ardından KKTC’den sınır dışı edilen Barbaros Şansal Türkiye’ye getirildi. Şansal, Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alındı.

KKTCden sınır dışı edilen Barbaros Şansala havalimanında sert tepki...

03 Ocak 2017 00:01
KKTC’den sınır dışı edilen Barbaros Şansal İstanbul’a getirildi - Tıkla İzle

Türkiye hakkında sosyal medya üzerinden hakaretamiz ifadeler kullandıktan sonra KKTC’den sınır dışı edilen ünlü modacı Barbaros Şansal, THY’nin 20.55 seferi ile İstanbul’a gönderildi. Uçağın inmesinin ardından polis ekipleri uçağa geçerek Şansal’ı gözaltına aldı. Uçaktan indirileceği sırada Şansal’a çevredeki yolcular ile havalimanının yer hizmetlileri görevlileri tepki gösterdi. Kısa süre arbede yaşanmasının ardından polis ekipleri gözaltına aldıkları Şansal’ı havalimanının E kapısından çıkararak emniyete götürdü. 

Tuncer Cengiz

Etiketler: arbede, İstanbul, KKTC, sınır dışı edilen Barbaros Şansal


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