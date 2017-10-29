KKTC'li Bakan Ataoğlu'ndan 29 Ekim mesajı

Ataoğlu, cumhuriyetin kazanımlarını her Türk yurttaşının bilmesi ve gelecek nesillere aktarmasının bir görev olduğunu belirtti. Ataoğlu mesajında şu ifadeleri kullandı: “Cumhuriyetin 94. yılını kutladığımız bu günlerde, Kıbrıs Türk halkı olarak bizler de ana vatan Türkiye Cumhuriyeti’nin izinde, Atatürk’ün ilkeleri ışığında özgürlük ve bağımsızlık için mücadele vererek, ikinci bağımsız Türk devletini kurmanın onurunu bir kez daha yaşamakta, geleceğe büyük bir ümit, inanç ve gayretle yürümek azmi ve de kararlılığı içindeyiz. Türk milleti büyüktür. Canı pahasına da olsa, Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşatacak güçtedir. Ve yaşatacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve vatan için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla bir kez daha anıyor, Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhuriyet Bayramı’nı yürekten en kalbi sevgilerimizle kutluyoruz.”

Emir Abdurrahman Bulut

