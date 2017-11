KKTC’li Bakan Berova istifa etti

KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Berova, istifasını yazılı açıklama ile duyurdu. Berova’nın yazılı açıklaması şöyle:

“Ulusal Birlik Partisi-Demokrat Parti koalisyon hükümetinde bana tevdi edilen Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı görevinden bugün itibariyle ayrıldığıma ilişkin istifa mektubunu Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Sayın Serdar Denktaş’a sunmuş bulunmaktayım. Ayrıca 2013 yılında DPUG'den milletvekili seçilmem ile başlayan ve daha sonra DP milletvekili olarak sürdürdüğüm Demokrat Parti'den istifamı Sayın Başkan Serdar Denktaş’a yazılı olarak ilettim. DPUG’den seçilmiş bir milletvekili olarak görev süremin sonuna geldiğim bu günde DP'deki görevimi eksiksiz bir şekilde tamamlamış olduğum inancındayım. Seçim atmosferine girdiğimiz bu dönemde Demokrat Parti'ye seçim çalışmalarında başarılar dilerim. 4,5 yıldır yaptığım milletvekilliği süresince yürütme ve yasamada ülkemizin geleceği adına katkı koyduğuma inanıyorum. Bu süreçte Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı görevinde çocuklarımızın geleceği ve devletimizin varlığı adına ekibimle birlikte gerçekleştirdiğim tüm çalışmalar toplumun menfaati için olmuştur. Bakanlık görevini devir aldığım gün giyilen gömleğin ateşten olduğunu bilerek hareket ettim. Hükümet programı çerçevesinde davam, ülkesini ve milletini her şeyin üstünde tutan bir kişi olarak hizmet vermek adına olmuştur. Devletimizin varlığının devamının teminatı olan öğrencilerimizin yani geleceğimizin teminatlarının daha güzel günlere taşınması adına bakanlık olarak ortak bir amaç için çalıştık. Bu çalışma sürecindeki tüm mesai arkadaşlarıma tek tek teşekkür ederim. Bundan sonraki siyasal yaşamımı ileride de her zaman ülküsünü kurduğum sağda birleşmenin inancıyla Ulusal Birlik Partisi'nde devam etme kararlılığındayım. Bilhassa son iki haftalık süreçte bana her türlü desteği veren tüm arkadaşlarıma ve aileme teşekkür ederim.”

Emir Abdurrahman Bulut