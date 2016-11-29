Kıbrıs Girne-Değirmenlik arasındaki dağ yolunda bu sabah meydana gelen trafik kazasında resmi açıklamaya göre 3 kişi öldü, 5 kişi ağır yaralandı. Kaza yerinden yaralı olarak hastaneye kaldırılan 7 kişiden 2'si yoğun bakıma alındı. KKTC Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova, Girne-Değirmenlik Dağ Yolu’nda bu sabah meydana gelen ölümlü trafik kazasıyla ilgili olarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Sağlık Kurulu Toplantı Salonu’nda basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Bülent Dizdarlı ve başhekim yardımcıları Cenk Soydan, Adil Özyılkan ve Sonuç Büyük de hazır bulundu. KKTC Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, KKTC için sözün bittiği noktada olunduğunu söyleyerek başladığı konuşmasında kesin olan son bilgileri aktardı.

Bakan Sucuoğlu, “Kaybettiklerimiz Sude Demirkıran, İlayda Yeliz Öztürk ve minibüsün şoförü Denktaş Mutluel. bu 3 vatandaşımız maalesef kaybedilmiştir. Şuanda yoğun bakımda yatan gençlerimiz Doğukan Hüryaşar ameliyat oldu. yoğun bakımda takip ediliyor. Vefat eden Denktaş Mutluel’in eşi Ferah Mutluel yoğun bakımda takip ediliyor. Havva Kaymakamtorunları yine yoğun bakımda şuanda takip ediliyor. Servislerde olan gençlerimiz Abdullah Korkmaz, plastik cerrahisinde yatıyor şuanda. Sude Dermay ve Senem Töre Beyin Cerrahisi servisinde yatıypr ve Kamil Meşeli ortopedi servisinde yatıyor. Hastalarımızla ilgili bilgiler bunlar” ifadelerini kullandı. Kazanın saat 07:10’da Değirmenlik Girne Yolu 3-4’uncu kilometreler arasında olduğunu geldiğini dile getiren Bakan Sucuoğlu, kamyonun sağ şeritte soldan gelen minibüsle çarpıştığını bildirdi.

En yakın noktanın Ercan Havalimanı olduğunu anlatan Bakan Sucuoğlu, toplamda 4 ambulansın olay yerine gittiğini ve ilk müdahalede 3 vatandaşın hayatını kaybettiğini bildirdi. Bakan Sucuoğlu, 72 ünite kan alındığını vurguladı.

Emir Abdurrahman Bulut

LEFKOŞA