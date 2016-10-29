KKTC’de bulunan Gifa Holding, İranlı yatırımcılara yönelik kredilendirme olanaklarını hızlı bir şekilde sürdürüyor. KKTC'li şirket son olarak İran’ın Güneş ve Rüzgar Enerji şirketi Green.Planet.C.O’ya 500 Milyon Euro’luk kredi imkanı sağladı. Kredi protokolüne KKTC'li şirket adına Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Kısa ve İranlı yetkililer imza koydu. KKTC Gifa Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Kısa konuyla ilgili açıklamasında İran şirketleriyle 4 yıldan beri yürüttükleri ilişkileri her geçen gün daha ileriye taşımak hedefinde olduklarını vurguladı. Söz konusu kredilerle ülke ekonomisine de katkıda bulunulduğunu ifade eden Kısa, köklü şirketlere sağlamaya devam edeceklerine dikkat çekti.

KKTC’de 2012 yılında kurulan şirket, yurtdışındaki şirketlere kredi sağlanması için aracı kurum olarak varlığını sürdürüyor.



Emir Abdurrahman Bulut



