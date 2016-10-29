Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Ekonomi
  •  » KKTC'li şirketten İranlı şirkete büyük destek

KKTC'li şirketten İranlı şirkete büyük destek

KKTC’li şirket kendi olanakları ile İranlı enerji şirketine 500 Milyon Euro’luk kredi sağladı.

KKTCli şirketten İranlı şirkete büyük destek

29 Ekim 2016 17:08

KKTC’de bulunan Gifa Holding, İranlı yatırımcılara yönelik kredilendirme olanaklarını hızlı bir şekilde sürdürüyor. KKTC'li şirket son olarak İran’ın Güneş ve Rüzgar Enerji şirketi Green.Planet.C.O’ya 500 Milyon Euro’luk kredi imkanı sağladı. Kredi protokolüne KKTC'li şirket adına Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Kısa ve İranlı yetkililer imza koydu. KKTC Gifa Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Kısa konuyla ilgili açıklamasında İran şirketleriyle 4 yıldan beri yürüttükleri ilişkileri her geçen gün daha ileriye taşımak hedefinde olduklarını vurguladı. Söz konusu kredilerle ülke ekonomisine de katkıda bulunulduğunu ifade eden Kısa, köklü şirketlere sağlamaya devam edeceklerine dikkat çekti.
KKTC’de 2012 yılında kurulan şirket, yurtdışındaki şirketlere kredi sağlanması için aracı kurum olarak varlığını sürdürüyor.
 

Emir Abdurrahman Bulut 

 

Etiketler: Gifa Holding


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

EKONOMİ VİDEO GALERİ
EKONOMİ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 16°C

  • Ankara

    Ankara 14°C

  • İzmir

    İzmir 19°C

  • Bursa

    Bursa 16°C

  • Trabzon

    Trabzon 16°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!