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KKTC'li şirketten Suudi yatırımcılara kredi

KKTC'de kurulan Gifa Holding, İranlı yatırımcılara sağladığı kredi desteğinden sonra şimdi de Suudi Arabistanlı şirkete 1 milyar euro kredi desteği sağlamak için çalışmalara başladığını açıkladı.

KKTCli şirketten Suudi yatırımcılara kredi

15 Kasım 2016 15:13

Suudi Arabistan'da yaşanan ekonomik kriz sonucunda Suudi Arabistanlı yatırımcıların KKTC'li Gifa Holding'in kapısını çalmaya başladığı belirtildi. Şirketlere kredi sağlamak için aracı kurum olarak faaliyetlerini sürdüren KKTC'li şirket, Suudi Arabistan'da 9 adet gökdelen yapım çalışması için 1 milyar euro kredi talebinde bulunan Suudi Arabistanlı Al. A. Holding'e yüklü miktarda kredi sağlanması için danışmanlık hizmeti çalışmalarına başladığı bildirdi.

"Büyük firmalara kredi sağlamaktan gurur duyuyoruz"
Gifa Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Kısa, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, ambargo altında olan KKTC'nin Gifa Holding sayesinde isminin duyulmasından son derece memnun olduklarını söyledi.

Uluslararası arenada ün yapmış büyük şirketlere kredi danışmanlık hizmeti vermekten gurur duyduklarına dikkat çeken Yusuf Kısa, "Ortadoğu ve diğer Arap ülkelerinde oldukça başarılıyız. İran, Tunus, Suudi Arabistan, Fas gibi ülkelerin yanı sıra Türkiye'den de büyük şirketlere kredi sağlanmasında Gifa'nın büyük bir önemi var. Yatırımcılara bu konularda yardımcı olduğumuz için son derece mutluyuz. Danışmanlık yaptığımız ülkelerdeki hacmimiz giderek artıyor. Bize güvenen şirketlere teşekkürlerimiz iletiyoruz" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz haftalarda İran'ın güneş ve rüzgar enerjisi üzerine çalışmalar yapan şirketi GPCo'ya 500 milyon euroluk kredi imkanı Gifa Holding, daha önce de Tunuslu bir şirkete 20 milyon euro kredi sağlanmıştı. 

Etiketler: Gifa Holding, KKTC


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