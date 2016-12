Yakın Doğu Üniversitesi İnovasyon Merkezi ve AR-GE ekipleri ile Otomotiv Mühendisliği Bölümü tarafından yıllar süren çalışmalar sonucu geliştirilen ilk yerli otomobil olan Günsel marka bin otomobilin üretileceği tesisin temelleri düzenlenen törenle atıldı. Törende konuşan Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. Günsel, “Direksiyonu geleceğe süreceğiz” dedi.

“GÜNSEL AİLESİ İSMİNİ ALTIN HARFLERLE YAZDIRDI”

KKTC Başbakanı Hüseyin Özgürgün, Günsel ailesinin ülke kalkınmasında tarihe ismini altın harflerle yazdırdığını belirterek; “Günsel ailesi KKTC’nin övünç kaynağı olduğu yadsınamaz. Her projesi ile ülke ekonomisine prestij kazandıran her vesile ile kanıtlamıştır. Günsel’in yol açık olsun. Her girişimi ve girişimciyi takdirde karşılıyor hele de ülkemiz için yeni ufuklar açan istihdam oluşturan çalışmaları alkışlarım. İnsanımızın daha refah güvenli umut verici güzellikleri yaşamasını umut ederim. KKTC’nin ülkemizin huzurunu birliğini dirliği bozmaya hakkı yoktur. Tutkularının hayallerinin ve cesur yüreğinin yolunda adeta koşan Günsel ailesinin tüm hayallerinin gerçekleşmesini diliyorum” dedi.

KKTC Üçüncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu törende yaptığı konuşmada heyecanlı olduğunu dile getirerek, “insan hayal ettiği sürece yaşar” Hayal edeceksiniz ki düşünebilesiniz. Düşüncelerinizi faaliyete geçireceksiniz. KKTC’de istihdam sorunu var ancak bu gibi yatırımlarla istihdam sorunun ortadan kaldırabilir yatırımcıyı özel teşebbüsü desteklemeliyiz. Mutlaka müteşebbislerin desteklenmesi lazım. Birinci arabayı pazarlarken de yanında olacağız. İnşallah 500 bin otomobilin üretileceği zamanlarda da yanında olacağız" diye konuştu.

“KKTC’NİN DEĞİL DÜNYANIN KONUŞACAĞI BİR ADIM”

Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. Günsel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin elektrikli otomobil üretiminin gerçekleştirilmesi bağlamında inşa edilecek olan Tekno-Park’ın temel atma töreninde yaptığı konuşmasında ıslak toprak üzerindeki emeğin alın teri ile birleşmesine dikkat çekti. Doç. Dr. İrfan S. Günsel, “Biz ülke ve toplum olarak ıslak toprakta aydınlık ve geleceği görürüz. Yıllar önce babam da daha çocukken ıslak toprağa attığımız arabanın ilk modellerini elleri ile şekillendirmişti. Bizler 50 yıllık hayali 8 yılda gerçekleştirdik. Her ülkenin tarihinde önemli dönüm noktaları vardır. Bugün takvimlerde sadece bugün değil bir ulusun çalışkan üyelerinin ve kurumlarının nasıl başarabildiğini de yazacak. 20 bin metrekarelik alanda kurulu toplamda 12 bin metrekarelik alanda faaliyet gösterecek tesis yüzlerce insana istihdam sağlayacak. Başarıya olan inancımızı hep taze tuttuk. İlk yerli otomobil üretme hayalini de canlı tuttuk ve çok şükür ki bugün bunu gerçekleştiriyoruz. Sadece KKTC’nin değil Türkiye’nin ve dünyada da çok konuşulacak bu adımla mutluluğu yaşıyoruz. Hep birlikte ezberleri bozuyoruz. İsteğimiz de daha fazlasını yapabileceğimizi göstermiş olduk. Gözler daha fazla üzerimizde. KKTC’de tersine beyin göçünü başlattık. Artık dünyadan gelen beyinlere ev sahipleri yapıyoruz. Bugün üniversitemiz 5 bin kişilik bir istihdam sağlıyor. Günsel üretim tesislerinin ülkemizin temel sanayisine teknolojik gelişimine ve güçlü gelişimine katkı sağlayacağına inanıyoruz” dedi.

“DİREKSİYONU GELECEĞE SÜRÜYORUZ”

Doç. Dr. İrfan S. Günsel, konuşmasında yerli sermaye ile yola çıktıklarını bu yolculukta KKTC, Türkiye ve dünya yollarında görmenin mutluluğunu yaşayacaklarını söyledi. Doç. Dr. İrfan S. Günsel; “ Biz şimdi direksiyonu geleceğe sürüyoruz” sözleri ile konuşmasını sonlandırdı.

KKTC Ticaret Odası Başkanı Fikri Toros da dünya ile bütünleşme konusunda dünya değerlerine uyum gerektiğini vurgulayarak, “Günsel marka otonun gerek enerji tasarrufu gerekse çevreye saygılı bir KKTC ürünü olacaktır” dedi.

MALTA ÜZERİNDEN HEDEF GÖSTERDİ

KTTC Sanayi Odası Başkanı Ali Çıralı ise törenin aynı zamanda ezberi bozduğunu söyleyerek ada ülkelerinin ekonomileri hakkında bilgi verdi ve hedef gösterdi: “Küçük ada ekonomilerinde üretim hatta sanayi hiç olmaz söylemlerinin ezberini de bozmuştur. Hâlbuki bizim gibi ada ekonomilerine baktığımız zaman hem üretim hem ihracat yapıyorlar. Fakat biz yıllarca bu üretimi gerçekleştiremedik. Bu yüzden bu tesis çok önemlidir. Devrim niteliğindedir. Bundan sonra orta ve yüksek teknolojik ürünlerin ihracatının ve Bizim gibi ada olan Malta ithalatın ihracatı karşılama oranı yüzde 40’dır. Biz de bir hedeflere ulaşabiliriz. Mecliste alt kademede bekleyen AR-Ge Tekno Park önerisinin bir an önce geçmesini bekliyoruz.”

“DÜNYA KÜRESEL BİR KÖY”

KKTC Ekonomi Bakanı Suat Atın 2009 sonrasında mali anlamında KKTC’nin kendi ayakları üzerinde durabilmesi için hükümetlerimiz çok güçlü adımlar atıyor. Kendi gelirleriyle kendini idame ettiriyor. Küçük ada ekonomilerinde yüzde 20 oranında, ülkemizde yüzde 8 oranında milli gelir rakamları. Biz sanayi gücünde akıl gücü ile üreten sanayinin de değerli olduğunu biliyoruz. Dünya artık kocaman bir küresel köy halindedir. KTTC’nin de bu yere erişmek adına hiç yılmadan çalışması son derece önemlidir. Bir depoyla 350 km yol kat eden bir araç. Yurtdışına ödediğimiz akaryakıt paralarına karşı milli gelirin bizde kalacağına dair önemli bir fırsat önemli bir adım” dedi.

“MÜZAKERE SÜRECİNDE ÖNEMLİ KATKI”

KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst ürünün yıllar önce temelinin atıldığını doğru politikalar ile yıllar önce somut olarak başladığını söyleyerek; “Bu adalettir. Haktır. Yakın Doğu Üniversitesi’nin de önderliğidir. Artık KKTC’de daha güçlü ve kaç ülkede ve kaç ada ülkesinde otomobil üretiliyor ki Kıbrıs’ta otomobil üretiliyor. Halkımız bunu çok iyi algılanmalı. Özellikle KKTC müzakerelerinde ilerleme kaydedilmek istenen bugünlerde yapılan katkının Rum ve Dünya devletleri adına önemli katkı” diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol teme atma butonlarına basarak objektiflere poz verdi.