KKTC’nin kuruluş yıldönümü İsveç’te kutlandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 34. kuruluş yıldönümü İsveç'in başkenti Stockholm'de kutlandı. KKTC'nin Stockholm misyon şefi Mustafa Güven'nin ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona Büyükelçilik konsolosu Sema Çoşaroğlu, Askeri ateşe Metin Demirkan Türk Hava Yolları Stockholm müdürü Bilal Arpacı, Atlasglobal İsveç ve Danimarka müdürü Ayşe Mısırlı, Kıbrıs barış gücü mensupları ve İsveç Yabancı gazeteciler Birliği Başkan Yardımcısı Osman İkiz İsveç'te bulunan STK temsilcileri ve basın mensupları katıldı.

KKTC Stockholm misyon şefi Mustafa Güven, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 'nin 34. yıldönümü tüm vatandaşlarımıza hayırlı olsun" dedi.

Metin Altınışık

