“KKTC'ye gelirken böyle bir koleksiyonun varlığını hayal bile edemezdik”

“Bu kadar yoğun olumlu tepkiler almak bizleri çok mutlu etti”

NBK Touristic Genel Müdür yardımcısı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti operasyon sorumlusu Serdar Sevinç, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne, NTL- Northern Travel Limited iş ortaklığında 5 yıldır 9 ülkeyi kapsayan Batı Avrupa'dan yaklaşık 250 bin 65 ve üstü yaş grubu misafiri adanın en sakin Ekim-Mayıs dönemlerinde getirdiklerini belirterek Kültür Turizmi yaptıklarını ve tüm ören yerlerini gezdiklerini belirtti. Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsü içerisinde bulunan müzeler bölgesine bu bağlamda olumlu düşüncelerle ilk kez turist kafilesi getirdiklerini belirten Sevinç, “Lefkoşa turumuzun içine entegre etmiştik olumlu sonuçlar alacağımızı tahmin ediyorduk ama bu kadar yoğun olumlu tepkiler almak bizleri çok mutlu etti” dedi.



“KKTC'ye tekrar gelmemiz için bir neden doğdu"

Birçok turistin Yakın Doğu Üniversitesi'nde yer alan müzeler nedeniyle adamıza yeniden gelmeleri için bir sebep olduğunu belirten Serdar Sevinç, “Bir çok misafirimiz, "Bizler bir çok araba müzesi ve sanat müzesi gezdik profesyonelce düşünülmüş ve çok çeşitliliği bir arada görmedik, böyle bir müzeyi ilk defa geziyoruz. KKTC'ye gelirken böyle bir koleksiyonla karşılaşacağımızı hayal bile edemezdik. Buraya tekrar gelmemiz için bir neden doğdu” ifadelerini kullandıklarını belirtti.



"Yakın Doğu Üniversitesi Müzeler Bölgesini KKTC operasyonlarımızın içerisine entegre etmek istiyoruz"

NBK Touristic Genel Müdür yardımcısı ve KKTC operasyon sorumlusu Serdar Sevinç, aldıkları bu olumlu geri dönüşlerden sonra ne kadar haklı olduğumuzu gördüklerini ve bundan sonraki tüm operasyonlarında Yakın Doğu Üniversitesi Müzeler Bölgesini programlarının içine entegre etmek istediklerini belirtti.

