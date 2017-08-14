Klasik araba içinde açık hava sinema keyfi

İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği’nin, (İKOD) Tuzla Marina Arena’da gerçekleştirdiği etkinlikte 1950’li ve 1960’lı yıllara ait, bir döneme damgasını vurmuş, birbirinden renkli, Chevrolet, Ford,Cadillac, Plymouth, Desoto,Pontiac,Dodge gibi markalarda onlarca klasik araç yer aldı.

Filmde yer alan iki model de sergilendi

1950’li yıllarda Amerika’da ortaya çıkan ve sonrasında tüm dünyada vazgeçilmez hale dönüşen Arabalı Sinema (Drive-in Movie) etkinliğinde, İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği (İKOD) Üyeleri, Hollywood’un efsaneleşmiş müzikal filmi Grease’i, yarım asrı devirmiş klasik araçlardan seyretti. Etkinlikte, John Travolta’nın yarış sahnesinde yer alan 1948 ve 1949 model her iki otomobilin muadilleri de filmin görselleriyle beraber sinema perdesinin çevresinde sergilendi.

Türkiye’de ilk

Rock’n roll’un, komedinin, romantizmin ve sınırsız eğlencenin yer aldığı, başrolleri John Travolta ve Olivia Newton-John paylaştıkları Grease, Türkiye’de ilk kez arabalı sinema organizasyonuyla klasik otomobillerden seyredildi. Filmin yarış sahnesinde John Travolta’nın kullandığı beyaz renkteki 1948 model Ford ve siyah renkteki 1949 model Mercury film sahnelerinden görsellerle süslenmiş şekilde dev perdenin yanında yer aldı.

“Bu arabaların geleceğe taşınması önemli”

Klasik arabaların gelecek nesillere aktarılması gereken bir değer olduğunu ifade eden İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği Serkan Okay etkinlik hakkında bilgiler verdi. Aktivitelerin önemli olduğunun altını çizen Okay konuşmasında şu ifadelere yer verdi; “Bugün burada 1950’lerin Amerikan gençliğini anlatan efsane bir film Grease’in arabalı sinema ile izlenimi gerçekleştirilecek. Filmin yarış sahnesinde John Travolta’nın ve rakibinin kullandığı 2 araç 1948 ve 1949 model iki aracı sergiliyoruz. Bugün hem klasik araçlarla bir arada olarak bir dönemi yansıtmaya çalışıyoruz hem de bu araçların üzerinde bir farkındalık oluşturulması adına mücadelemizi devam ettirmeye çalışıyoruz. Bunları birer klasik araç ve tarihi değer olarak görüyoruz. Bu arabaların geleceğe taşınması ve gelecek nesillerle buluşması adına bu aktivitelerin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Alanda 1950’li yıllar ile 1970’li yılların sonlarına kadar tüm markaların çeşitli modelleri mevcut.”

İKOD, bu yıl üçüncüsü gerçekleşen klasik araçlarla arabalı sinema etkinliğini ilk kez iki yıl önce “Casablanca”, geçtiğimiz yıl ise “Hababam Sınıfı” filmleriyle gerçekleştirmişti.

Serdal Altıntepe