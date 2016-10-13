Bebeğinize isim koyarken ismin kulağa hoş gelmesi kadar anlamını da düşünmelisiniz. Bugünün bebeklerinin yarının yetişkinleri olacağını, kişinin hayat boyu bu isimle çağrılacağını bilip, bebeğinize doğru ve güzel bir isim vermelisiniz.

Bir ismin güzel olması için mutlaka Kur’an-ı kerimde geçmesi şart değildir. Pek çok güzel isim vardır. Çocuğun ismi hiç kimsede olmayan bir isim olsun diye sırf Kuran-ı kerimde geçtiği için Kur’an-ı kerimde geçen her kelimeyi çocuğa isim olarak koymak yanlış bir şeydir. Çünkü Kur’an-ı kerimde güzel isimlerin yanında İblis, Firavun, Ebu Leheb gibi kâfirlerin isimleri de vardır.

İşte bebeğine isim takmak isteyen kişilere önerebileceğimiz her dönem popülerliğini koruyan bebek isimleri...

Kız isimleri ve anlamları 2017

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