Klimalar katiliniz olmasın

Sıcak havalarda oda ısısını düşürerek konforlu bir ortam oluşturan klimaların lejyoner hastalığına sebebiyet verdiğini ifade eden VM Medical Park Bursa Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Ramazan Köylü, “Lejyoner hastalığı, legionelle pneumophilia adlı bir bakterinin sebep olduğu bir zatürredir. Lejyoner hastalığı, adını, bu virüsun 1976 yılında Amerikan Lejyonu adındaki kongreye katılan Amerikan ordusundan emekli askerlerde görülmesinden almıştır Bu bakteri, klimaların filtre sistemlerinde, uygun nem ve ısıda çoğalıp bulunduğu mekanın havasına dağılmaktadır. Bakteri, klima sistemlerinin yanı sıra otel, büyük yapıların soğutma ve su depolarında bulunabilmektedir. 25 ila 42 dereceler arasında oluşmaktadır. Havaya dağılan bu bakterinin solunum yolu ile kişilerin vücuduna girmesi ile hastalık oluşmaktadır. Su zerrecikleri ile 3 kilometrelik alana yayılabilir. Hastalığın en önemli belirtileri kuru öksürük, bulantı, kusma, ishal, yaygın kas ve eklem ağrıları, baş ağrısı, halsizlik, huzursuzluk ve ateştir. Diğer zatürrelerden farklı olarak bu hastalıkta ishal başta olmak üzere, özellikle hastalığın başlangıç dönemlerinde akciğer dışı yakınmalar ön plandadır” diye konuştu.



Hastalığın önemli bir özelliğinin ise insandan insana bulaşmaması olduğunu belirten Köylü, “Bu sebeple hastalığı bulunan insanlardan kaçınmak doğru değildir. Klimalı sistemlerin bulunduğu otel, işyeri ve evlerde yaşayanlar veya çalışan kişiler bu hastalık açısından risk altındadır. Bu bakterinin bulaştığı herkeste hastalık oluşmaz. Özellikle şeker ve kanser hastaları, kronik böbrek ve akciğer hastalığı olan kişiler, alkolikler, siroz hastaları ve sigara içen kişilerde hastalık oluşma riski daha fazladır. Belirli grup antibiyotikler ile en az 2-3 haftada düzelebilmektedir. Bu gibi şikayetleri olanlar klimaya bağı bir zatürre olabileceğini akılda bulundurup, tetkikler için uzman bir doktora başvurulmalıdır” şeklinde uyardı.



Hastalığın önlenmesi için ise gerek evler, gerekse otel ve AVM’ler gibi büyük yapılardaki klima sistemlerinin uygun bir şekilde bakımlarının yapılması gerektiğini belirten Köylü, “Bunun için en uygun yol bu cihazların periyodik olarak bu konuda uzmanlaşmış firmalar tarafından yapılmasıdır. Bu yolla klimalar güvenli bir şekilde kullanılabilir. Ciddi ve ölümcül bir hastalık olan lejyoner hastalığına yakalanmamak için dezenfekte edilmiş ortamlarda bulunmalı, ev ve iş yerlerimizde kullandığımız su sistemli çalışan ürünlerin bakımına dikkat etmeliyiz. Özellikle yatak ve çocuk odalarında konvansiyonel klimaların yerine iyonizer klimalar kullanılmalıdır” dedi.

Abdullah Çibir