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Klimalı ve televizyonlu otobüs durağı

Bitlis Belediyesi, kış aylarının çetin geçmesinden dolayı kentin bazı noktalarına klimalı ve televizyonlu kapalı otobüs durakları kurmaya başladı.

Klimalı ve televizyonlu otobüs durağı
Klimalı ve televizyonlu otobüs durağı - Web TV

24 Ocak 2017 15:31

Kentin çeşitli yerlerine yerleştirilen durakların yapım aşamasında olduğunu ifade eden Bitlis Valisi ve Belediyesi Başkan Vekili Ahmet Çınar, halkın talepleri üzerine bunları çoğaltacaklarını söyledi. Çınar, “Bitlis Belediyesi olarak soğuk havalarda vatandaşlarımızın daha fazla etkilenmemesi için klimalı kapalı duraklar yapıyoruz. Bitlis’in çetin ve uzun kış aylarında otobüs duraklarında bekleyen vatandaşlarımız büyük zorluklar yaşıyor. Özellikle hastalar, yaşlılar ve çocuklar soğuk ve fırtınalı havalarda otobüs duraklarında beklemekte büyük zorluklarla karşılaşıyor. Soğuk havalardan korunmak için ilk etapta şehir merkezinde vatandaşların en yoğun beklediği merkezi duraklara kapalı klimalı duraklar yapılmaya başlandı” diye konuştu.

Vahit Olcay


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