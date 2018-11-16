Klip çekimi için 130 bin TL'ye uçak kiraladı

Şarkıcı Linet, ‘Bilir Misin' adlı albümünün üçüncü klibini sözleri Hakkı Yalçın'a, müziği Serkan Balkan'a ait olan 'İhtimal' adlı şarkıya çekti. Yönetmenliğini Kemal Başbuğ'un yaptığı klipte Linet, çekimlerde kullanılmak üzere kiraladığı uçağa 4 saatliğine 130 bin TL ödedi. 15 Aralık'ta Bostancı Gösteri Merkezi'nde konser verecek olan Linet, ‘'İhtimal, albümde en sevdiğim şarkılardan biri. Klip için biraz geç kaldık ama sizde biliyorsunuz ki ben tüm işlerimde astrolojik tarihlere çok önem veriyorum yine en uygun zamanı hesapladık'' diye konuştu.

40 kişilik bir ekiple 20 saatte Sabiha Gökçen Havaalanı'nda çekilen klip dün tüm müzik kanallarında yayınlanmaya başladı.